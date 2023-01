Robert Hur soll die Finger in Joe Bidens mögliche Wunde legen. Foto: AP Photo/Alex Brandon, File

Auf Robert Hur, der von US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag nach dem Fund weiterer vertraulicher Dokumente im Haus von Präsident Joe Biden zum Sonderermittler ernannt wurde, wartet eine höchst delikate Aufgabe. Und das schon per Definition: "Special counsels" wie Hur werden in den USA unter anderem eingesetzt, um politisch heikle Vorgänge zu untersuchen.

Seine Job-Description macht den Sonderermittler zu einer Besonderheit im US-Justizsystem: Er (oder sie) wird immer dann bestellt, wenn sich das Ministerium selbst in einem Fall für befangen erklärt. Hur und seine Vorgängerinnen und Vorgänger verfügen über ein eigenes Budget samt Personal, um heikle Fälle zu untersuchen oder Verdächtige einer Strafverfolgung zuzuführen.

Erst im November hatte Garland wegen der Geheimdokumente im Anwesen von Bidens Vorgänger Donald Trump einen solchen Sonderermittler eingesetzt. Ab sofort muss sich Hur, ein 50-jähriger Washingtoner Anwalt und Absolvent der Eliteuniversitäten Stanford und Harvard, wiederum mit niemand Geringerem als dem Amtsinhaber selbst auseinandersetzen. Er soll prüfen, wie die als vertraulich oder gar geheim eingestuften Dokumente aus Bidens Zeit als Barack Obamas Vize in Bidens Haus und früherem Büro hatten landen können – und ob es dabei zu Fehlverhalten des heutigen Präsidenten kam.

Einst von Trump ernannt

Dass Justizminister Garland ausgerechnet den 50-Jährigen mit dieser Aufgabe betraute, ist nicht allein dessen makelloser beruflicher Vita geschuldet – Hurs Karriere nahm als Beamter beim Obersten Gerichtshof der USA ihren Ausgang. Doch ist der Demokrat Garland wie schon im Falle der Dokumentenfunde beim Republikaner Trump bemüht, jeden Anschein parteipolitisch motivierter Justiz im Keim zu ersticken – schließlich verdankte Hur seinen bis dato wichtigsten Karriereschritt, nämlich seine Bestellung als Staatsanwalt in Maryland, Bidens Vorgänger Trump.

Mit dessen Vizejustizminister Rod Rosenstein, der als wichtiger Akteur in der Affäre rund um mögliche Einmischungen Russlands in Trumps Wahlkampf 2016 galt, verbindet Hur enge berufliche Bande.

Nun muss er unter strenger Beobachtung der Öffentlichkeit erkunden, wie es zu Joe Bidens Dokumentenaffäre kommen konnte. (flon, 13.1.2023)