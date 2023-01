Schauspieler Florian Teichtmeister drohen bis zu zwei Jahre Haft. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Der Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister, der durch zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen bekannt und Ensemblemitglied des Burgtheaters ist, muss sich laut Berichten von "Heute" und dem Ö1-"Mittagsjournal" demnächst wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Auf diversen Datenträgern seien 58.000 Mediendateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material gefunden worden. Laut seinem Anwalt Michael Rami, der sich auf Ö1 äußerte, soll sich der Künstler schuldig bekennen.

Die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, bestätigte gegenüber der APA den Strafantrag gegen den Schauspieler wegen Kinderpornografie. Ein Termin wurde für Februar avisiert. Die Verhandlung wird Richter Stefan Apostol leiten.

Burgtheater entlässt Teichtmeister

Das Burgtheater reagierte Freitagnachmittag auf die Anklage mit folgendem Statement: "Mit großem Entsetzen haben wir durch die Medien von den Ermittlungsergebnissen und dem anstehenden Strafverfahren gegen Florian Teichtmeister erfahren. Die Presseerklärungen seiner Anwälte sprechen von 'geständig' und 'schuldig bekennen', es besteht für uns daher kein Zweifel, dass wir mit sofortiger Wirkung Florian Teichtmeister entlassen. In der Zwischenzeit hat Florian Teichtmeister sein Arbeitsverhältnis mit dem Burgtheater mit sofortiger Wirkung beendet. Bis zum heutigen Tag lagen uns keine Grundlagen für eine arbeitsrechtliche Konsequenz vor, es gilt in Österreich die Unschuldsvermutung."

Geboren wurde Teichtmeister am 4. November 1979 in Wien, wo er auch das Max-Reinhardt-Seminar besuchte. Bereits 2001 spielte er in "norway.today" am Volkstheater, wofür er im Jahr darauf mit dem Karl-Skraup-Preis ausgezeichnet wurde. Ab 2005 war er Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt und wechselte mit der Saison 2019/20 ins Ensemble des Burgtheaters. 2013 gewann Florian Teichtmeister den Publikumspreis beim Nestroy-Theaterpreis und war 2016 in der Kategorie "Bester Schauspieler" nominiert. Am Burgtheater war er aktuell in den Hauptrollen in Daniel Kehlmanns "Nebenan" und Oscar Wildes "Bunbury" zu sehen, weiters stand er in Shakespeares "Der Sturm" auf der Bühne.

Auch an Drehorten hat Teichtmeister Fotos Minderjähriger gemacht

Der 43-Jährige habe die Fotos zwischen Februar 2008 und August 2021 aus dem Darknet heruntergeladen. Er selbst habe nie Minderjährige angerührt, wie es heißt. Laut seinem Anwalt wird sich Teichtmeister bei dem Prozess schuldig bekennen. Er habe in den vergangenen eineinhalb Jahren stets mit den Behörden kooperiert und sei auch seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung, "mit deren Hilfe es ihm gelungen ist, seine seelischen Probleme aufzuarbeiten, die ihn zum Besitz der besagten Dateien gebracht hatten", so Rami zum ORF.

Teichtmeister übernehme laut seinem Anwalt "die volle Verantwortung für die Vorwürfe". Berichtet wird auch davon, dass Teichmeister an Drehorten Fotos von teils minderjährigen Darstellern gemacht und daraus – mit Sprechblasen mit pornografischen Inhalten versehene – Collagen angefertigt habe. Eines dieser Bilder habe seine Lebensgefährtin entdeckt, woraufhin sie die Polizei informierte. Teichtmeisters Anwalt betonte, "dass ihm ein rein 'digitales' Delikt vorzuwerfen ist, er also keinerlei strafbare Handlungen gegen Menschen gesetzt hat". Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer sich eine pornografische Darstellung einer unmündigen Person verschafft oder eine solche besitzt.

ORF nimmt von Produktionen mit Teichtmeister Abstand

Aber auch die heimische Fernsehlandschaft wurde in den vergangenen Jahren von Florian Teichtmeister mitgeprägt. Der 43-Jährige war in bekannten Serienformaten wie "Kommissar Rex", "SOKO Kitzbühel" oder dem "Tatort" zu sehen. Fix zur Stammbesetzung gehört Teichtmeister seit 2016 als Major Peter Palfinger in "Die Toten von Salzburg". Werke mit Teichtmeister werden nun allerdings einstweilen nicht mehr vom ORF ausgestrahlt, wie das Medienhaus gegenüber der APA betonte: "Der ORF nimmt die Vorwürfe sehr ernst und wird bis zur gerichtlichen Klärung Abstand von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister nehmen."

Und schließlich war der Schauspieler auch im Kino wiederholt präsent. Im "Fall des Lemming" (2009) war Teichtmeister ebenso zu erleben wie in Sebastian Brauneis' Debüt "Zauberer" (2018). Derzeit ist der Schauspieler gleich in zwei heimischen Produktionen im Kino zu erleben: In Marie Kreutzers hochgelobter Sisi-Parabel "Corsage" spielt er Kaiser Franz Jospeh, in Ruth Maders Glaubensthriller "Serviam" ist er als Vater zu sehen. (APA, 13.1.2013)