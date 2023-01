In dieser Galerie: 2 Bilder Kilde-Show statt perfekter Schweizer Party im Super-G am Lauberhorn. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI Kriechmayr wurde wie erwartet bester Österreicher. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Wengen – Den Sieg im Kräfte zehrend langen und schnell gesteckten Super-G als Ouvertüre der Lauberhornrennen in Wengen holte sich Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger gewann in 1:47,84 Minuten 0,27 Sekunden vor dem Schweizer Stefan Rogentin und 0,66 vor dessen Landsmann Marco Odermatt. Vierter und bester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr (+1,10), er verpasste das Podest um 44 Hundertstelsekunden.

Für Kilde war es bereits der fünfte Saisonerfolg, der zweite in einem Super-G und sein gesamt 18. im Weltcup. Im Disziplin-Weltcup bleibt Odermatt voran. Der Schweizer war in bisher vier Super-Gs immer am Podest, hat zweimal gewonnen und war einmal Zweiter. Rogentin war bislang nie besser als Fünfter (Super-G Gröden im Dezember 2021).

Kriechmayr gab als Hauptgrund für den relativ großen Rückstand auf Kilde einen nicht gelungenen Start an. "Das darf mir nicht passieren. Ich bin normalerweise ein guter Starter, aber heute habe ich so viel Zeit verloren. Das ist fast ein bisschen peinlich", sagte der Oberösterreicher. "Im Mittelteil muss ich ein bisschen mehr kämpfen und gleichzeitig bin auch gegen die Spuren gefahren. Die anderen drei waren einfach viel besser."

Während die Schweizer mit sechs Läufern in den top elf ungemein stark abschnitten, lief es aus ÖSV-Sicht weniger erfreulich: Zweitbester Österreicher wurde Marco Schwarz (1,90) als 18., Raphael Haaser (2,20), Daniel Hemetsberger (2,28), Andreas Ploier (2,77), Julian Schütter (3,06), Stefan Babinsky (3,17) und Otmar Striedinger (4,45) verpassten Plätze unter den besten 20.

Abgeworfen wurden neben dem für Deutschland startenden Romed Baumann auch der Kanadier James Crawford sowie die Italiener Christof Innerhofer und Giovanni Franzoni. Letzterer dürfte sich schwerer verletzt haben, er wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

Trotz nicht idealer Wetterprognosen konnte das Rennen zunächst ohne Probleme gestartet werden – statt vorhergesagter Niederschläge bei Sonnenschein und guten Pistenbedingungen. Später sorgte dann böiger Wind für Turbulenzen und nach der Fahrt von Striedinger (Startnummer 44) für eine Unterbrechung.

Am Samstag soll in Wengen die klassische Lauberhornabfahrt (12.30 Uhr, live ORF 1) steigen. 2022 hatte Kilde die erste von zwei Abfahrten ebendort gewonnen, die zweite war damals zur Beute von Kriechmayr geworden. Der Oberösterreicher hatte den Klassiker auch 2019 für sich entschieden. (Thomas Hirner, 13.1.2023)