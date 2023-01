Im Gastblog präsentiert Stefan Pletzer zehn Fragen aus einem Online-Quiz.

Als Österreich im März 2020 in den ersten Lockdown trat und in den Pubs keine Quiz-Events mehr stattfinden konnten, rief der Österreichische Quiz-Verband für seine Mitglieder ein Online-Quiz ins Leben. Heute nehmen an diesem Turnier unter dem Namen BLITZ zehnmal im Monat circa 200 Spielerinnen und Spieler an 15-Fragen-Sets in einem Liga-Modus mit Auf- und Abstieg teil. Die zehn Fragen dieses Sets stammen aus den bisherigen Ausgaben von Jänner 2023. In diesen geht es unter anderem um ehemalige Landesnamen, Medizin und ORF-Serien.

(Stefan Pletzer, 18.1.2023)