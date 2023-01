Was ein im sibirischen Eis gut eingelagerter Hund nach dem Auftauen alles preisgibt: Clara Liepsch (re.) sammelt im Wiener Schauspielhaus paläontologische Erkenntnisse. Foto: Matthias Heschl

Süßwasserseen trocknen aus, vom Schweizer Matterhorn brechen gewaltige Brocken herunter. Selbst der sibirische Frostboden gibt klein bei und befördert, ungefragt und ungebeten, Muscheln und Mammuts an die Oberfläche: sehr zur Freude von Elfenbeinjägern und Archäologen. Gaia, der leidgeprüften Mutter Erde, tut ein wenig Zuspruch durch die Hans-Gratzer-Stipendiatin des Wiener Schauspielhauses mehr als gut.

Selma Matters Stück Grelle Tage gleicht einer medizinischen Einschaltung. Angezeigt wird ein multiples Naturversagen. Vor einem sakral verhängten, gleißend hellen Halbrund (Bühne: Camilla Lønbirk, Olivia Schrøder) sammelt ein sechsköpfiges Schauspielerinnenteam Indizien: für den endgültigen Kollaps unserer gemäßigten Klimazonen.

Mitgemeint sind in der witzigen und leichtfüßigen Uraufführung in der Wiener Porzellangasse immer auch die Debatten. Charlotte Lorenz’ Inszenierung benützt Matters diverse Schaltungen in die Krisengebiete eher nur als Vorwand, um etwas zu betreiben, was man früher – als bei uns der Raureif noch zu Eisblumen erstarrte – "Ideologiekritik" nannte.

Der Schnee kommt aus der Trommel, in der wird Zuckerwatte gesponnen. Einzelne, im Probenprozess entstandene Dialogtexte projizieren die grassierende "Klimaangst" zurück auf die neuen Protestformen. Da trifft es sich gut, wenn ein Schauspieler (Til Schindler), malerisch erstarrt in der Pose von Munchs Schrei, dem Bewurf durch Dosensuppe wie durch ein Wunder entgeht. Wenn Gott und Adam einander, wie in der Sixtina, an den Fingern zu erhaschen trachten.

Tauwettergeschöpf

Der Schöpfung geht es gleichwohl nicht gut. Selma Matters Text biegt rasch in das Roadmovie ab. Ein 13-Jähriger (Schindler) und ein allerliebstes Tauwetterhündchen (Nico Werner Lobo), das leider ob der plötzlichen Entfrostung nach 18.000 Jahren in die diversen Einzelteile zerfällt, wollen die scheinbar unumkehrbare Entwicklung stoppen. Das funktioniert so gut, dass die beiden sogar ihre Rollen vertauschen. Die in den verfremdeten Kostümen einer eher unschönen neuen Welt steckenden Miminnen (Clara Liepsch) benetzen ihre Gesichter mit Kieselsteinen: Zubehör aus dem Edelbaumarkt. Unsere Gesellschaft dekoriert sich zu Tode!

Noch wird man Autorin Matter nicht in eine Reihe mit Dramatikerinnen wie Marieluise Fleißer oder Dea Loher stellen wollen. Doch bei allen postdramatischen Schnippchen, die die Aufführung schlägt, bleibt ein polemisch heißer Atem spürbar. An der Klimadebatte entzündet sich immer vehementer die Frage nach unser aller Wohl und Wehe. Noch gebricht es der heutigen Protestkultur an Ironie. Doch Aufführungen wie diese zu Recht akklamierte 70-minütige im Schauspielhaus enthalten das, was Bertolt Brecht einst "Vorschläge" nannte.

Tun wir weiter, als würde nichts geschehen? Nein. Doch vergessen wir – über allen Diskussionen – nicht den Sinn für das Spiel, für die versponnenen Eigenheiten des Theaters. Schlafende Hunde darf man ruhig wecken – auch wenn sie 18.000 Jahre im Eis gelegen sind. (Ronald Pohl, 13.1.2023)