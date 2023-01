Der Liver King (rechts) sagt seinen Followern, dass sie jeden Tag rohe Leber und Knochenmark essen sollen. Er selbst stellt sich dar, als würde er einen ganz natürlichen Lebensstil führen. Ende 2022 kam dann aber ans Licht, dass er Steroide für den Muskelaufbau nimmt. Foto: IMAGO / Louis Grasse / Zuma Wire

Oberkörperfrei, muskelbepackt, mit roher Leber, Knochenmark oder Hanteln in der Hand: So bewirbt der selbsternannte Liver King auf Social Media seinen "urzeitlich geprägten" Lebensstil, der Menschen Kraft und Glück bescheren soll. Wollen Follower in seine Fußstapfen treten, sollten sie seinen neun Glaubensgrundsätzen folgen und sich exklusiv von tierischen Produkten ernähren. Immerhin hätten das schon unsere Vorfahren getan. Die Moderne hätte uns nur verweichlicht. Zum wahren "Alpha-Organismus" mache einen allerdings erst der Verzehr von roher Leber und Knochenmark. Bis heute würden Jäger- und Sammlerstämme, Löwen und Weiße Haie dies bevorzugen. Genauso wie der Liver King selbst.

Das Pseudonym kommt also nicht von irgendwoher. In fast jedem Beitrag präsentiert sich der 45-jährige Texaner, der mit bürgerlichem Namen Brian Johnson heißt, als Positivbeispiel für einen angeblich gesünderen Lebensstil. Seine Motivation für diesen Schritt beschreibt er in seinem Tiktok-Debüt im August 2021. Das Video ähnelt einem Filmtrailer, in dem er – hinterlegt mit dramatischer Musik – erklärt, dass es eine einfache Lösung für all das Leid der Menschen gebe: die Rückkehr zu einem simpleren Leben, wie früher eben.

Rasanter Weg zur Bekanntheit

Von hier an geht es für Johnson nur noch steil bergauf. Erreichen seine Beiträge anfangs noch hunderttausende Zuseher, sind es bald schon regelmäßig mehr als eine Million. Gleichzeitig startet er Youtube- und Instagram-Kanäle und veröffentlicht auf seiner Webseite Rezepte, um zu essen "wie ein König". Insgesamt fast sechs Millionen Menschen folgen seinen Aktionen mittlerweile.

Auch wenn die Familie zusammenkommt, gibt es rohes Fleisch, gebratenes Fleisch – und Gehirn direkt aus dem Schädel. Foto: Screenshot / Youtube / Liver King

Tag für Tag veröffentlicht der Liver King deshalb ein neues Video. Man kann ihm dabei zusehen, wie er oberkörperfrei massive Gewichte hebt, in der Mongolei auf Adlerjagd geht, rohe Organe verspeist oder einen Pickup-Truck mit den Zähnen zieht. Zu Gast ist immer wieder seine Familie. Konkret seine Frau und beiden Söhne, die er als Liver Queen und Savage Liver Boys bezeichnet. Auf Youtube findet man sogar ein 26-minütiges Video von einem Abendessen der Liver-Family. Fast ununterbrochen predigt Johnson seinen Kindern dabei den eigenen Lebensstil, während er das Gehirn eines toten Tieres direkt aus dem Schädel löffelt. Fragen gibt es nur zum Workout der beiden Jungs und dazu, ob sie an diesem Tag denn alle der neun Grundsätze erfüllt hätten. Diese lauten Schlaf, Essen, Bewegung, Abschirmung, Verbindung, Kälte, Sonne, Kampf und Bindung.

Aber zurück zum Eingemachten, denn auch zu Weihnachten gab es etwas ganz Besonderes: Der Privatkoch der Familie, der unter dem Namen Liver King Chef auftritt, zauberte einen Christbaum aus rohem Fleisch und Innereien. Auch zu den Festlichkeiten ist Johnson oberkörperfrei, sitzt am Ende einer langen Tafel auf einem riesigen, mit rotem Leder bezogenen Thron. Ein roter Faden, der sich durch den gesamten Online-Auftritt des Influencers zieht.

Immer gesünder durch rohes Fleisch?

Schaut man dem Spektakel länger zu, kommt durchaus die Frage auf, was wohl die beiden Kinder zu ihrem Lebensstil sagen würden. Auch sie bekommen tagein, tagaus bloß Fleisch, Leber und Gehirn aufgetischt. Zumindest wenn man den sozialen Medien Glauben möchte. Gegenüber "GQ" behauptet Johnson hingegen, dass gerade seine Savage Liver Boys den karnivoren Lebensstil losgetreten hätten. Wenn auch indirekt. Als diese noch jünger waren, seien sie häufig krank gewesen und hätten mit Allergien gekämpft. Deshalb habe er sich für eine Ernährungsumstellung entschieden – und umgehend eine Verbesserung beobachtet. Eine Behauptung, der nur wenige Ernährungswissenschafterinnen zustimmen dürften, wie das Magazin festhält.

Seinen Followern, die er als "Primals" anspricht, gibt der Liver King nicht wirklich Tipps. Stattdessen widmet er sich voll und ganz der eigenen Selbstdarstellung. Reißt man allerdings den Blick von seinem Sickpack und massiven Rücken los, stechen eine Vielzahl von Ungereimtheiten hervor. Für jemanden, der zu einem "Leben wie früher" aufruft, scheint sich Brian Johnson in Luxus zu wälzen. In seinen Videos kann man sehen, dass er zahlreiche Autos und ein Anwesen besitzt. Laut "GQ" misst dieses 770 Quadratmeter, liegt direkt an einem See und wird von vier Dobermännern bewacht.

Lukratives Geschäft

Geschickterweise verkauft Johnson außerdem unterschiedliche Supplements und Proteinpulver. 64 Dollar kostet Letzteres und besteht, wer hätte es gedacht, aus tierischen Proteinen. Darunter aus Leber, Niere, Knochen und Blut. Die Produkte tauchen immer wieder in Videos auf, scheinbar als Alternative, wenn man keine Möglichkeit hat, an frische Innereien zu kommen. Ein lukratives Geschäft, wenn man seinen eigenen Aussagen glaubt: 100 Millionen Dollar jährlich sollen ihm die Nahrungsergänzungsmittel einbringen.

Johnson würde diese Kritik wohl abtun. Sein Vater starb laut den Berichterstattern jung, weshalb ihn seine alleinerziehende Mutter aufzog. In der Kindheit hatte er es offenbar nicht immer einfach gehabt, zumindest bis er mit dem Kraftsport begann. Sein nunmehriger Lebensstil gebe ihm Kraft. Tatsächlich bekommt man das Gefühl, dass ihm nur das Wohlwollen seiner Gefolgschaft wichtig ist. Auf wen er hier abzielt, ist leicht zu erkennen: junge Männer auf der Suche nach einem Idol, die seinen Lehren folgen – und möglicherweise auch seine Produkte kaufen.

Anfang Dezember gestand Johnson, dass er Steroide nimmt. Seine Zugriffszahlen scheinen seither zu sinken. Liver King

Gar nicht so natürlich

Umso enttäuschter dürften seine Fans vor etwa einem Monat gewesen sein. Nachdem ihn der Vorwurf, dass er seine Statur nicht nur durch rohes Fleisch, sondern durch anabole Steroide erreicht habe, tauchten Ende November Beweise auf. 11.000 Dollar soll er monatlich für Wachstumshormone ausgeben, heißt es in geleakten E-Mails. Wenige Tage später folgte dann das Eingeständnis und eine Entschuldigung: "Ja, ich habe Steroide genommen. Ja, ich nehme Steroide", sagt Johnson in einem Video mit 3,5 Millionen Aufrufen. Er schäme sich gelogen und viele Menschen in die Irre geführt zu haben. Im selben Zuge liefert er allerdings eine Begründung ab, die für Stirnrunzeln sorgt. Liver King sei ein Experiment gewesen, um auf steigende Suizidzahlen aufmerksam zu machen.

Dass das Statement auf nicht allzu viel Verständnis stößt, kann man an den Kommentaren und Zuschauerzahlen ablesen. "All das rohe Fleisch und die Steroide sollen den Menschen helfen, die in der Weihnachtszeit mit Depressionen zu kämpfen haben. Danke, Liver King. Du vollbringst das Werk des Herrn", schreibt jemand scherzend auf Youtube. Immer wieder bezeichnen die Zuschauer Johnson außerdem als "Needle King".

Ein Funken Reumütigkeit

Was ihm deutlich stärker zusetzen dürfte, sind allerdings die sinkenden Aufrufe seiner Videos. Vor allem auf Tiktok kann man sehen, dass diese seit der Entschuldigung immer niedriger sind. Das spiegelt sich auch in den dort gezeigten Videos wider. Zwar kann man dem Liver King noch immer dabei zusehen, wie er Fleisch vor sich aufstapelt und Gewichte hebt. Allerdings thematisiert er auch die Steroideinnahme, auch wenn er dabei seiner Marke treu bleibt. Als Ersatz wolle er künftig nämlich einen rohen Hoden täglich essen. Nicht zuletzt filmte er sich beim Arztbesuch, um zu beweisen, dass sein Sixpack auch wirklich echt ist. Implantate verwendet er keine, so die Conclusio.

Wo die Reise des Liver King wohl hingeht, steht in den Sternen. Solange seine Nahrungsergänzungsmittel reichlich Gewinn abwerfen, dürfte das Spektakel wohl so weitergehen. Zumindest wissen seine Follower nun, dass das Leben von Brian Johnson nicht ganz so urzeitlich ist, wie dieser behauptet. (Mickey Manakas, 17.1.2023)