James Vowles (li) wechselt von Mercedes zu Williams. Foto: IMAGO/PanoramiC/Antonin Vincent

London – Das Formel-1-Team Williams hat am Freitag den bisherigen Mercedes-Chefstrategen James Vowles zum neuen Teamchef ernannt. Das gab der Rennstall am Freitag bekannt. Der 43-Jährige ersetzt Jost Capito, der im Dezember zurückgetreten war. Vowles wird am 20. Februar zum Team stoßen, bevor die Testfahrten in Bahrain (23.-25. Februar) auf dem Programm stehen. Der WM-Start erfolgt am 5. März in Sakhir.

"Es ist eine Ehre, zu einem Team mit einem so reichen Erbe zu wechseln. Das Team ist eine Ikone unseres Sports", erklärte Vowles, der seit 21 Jahren in der Formel 1 tätig ist und am Gewinn von neun Konstrukteurs-Titeln mitgewirkt hat. Der Brite arbeitete bereits für die Mercedes-Vorgänger British American Racing (BAR), Honda und Brawn GP in Brackley. Williams, das Mercedes-Motoren verwendet, hat 2022 den letzten Platz in der Konstrukteurswertung belegt und seit 2012 kein Rennen mehr gewonnen. (APA/Reuters, 13.1.2023)