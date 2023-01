Florian Teichtmeister als Peter Palfinger (rechts) in "Die Toten von Salzburg. Foto: ORF/Satel Film/Toni Muhr

Wien – Der Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich am 8. Februar wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Auf diversen Datenträgern seien 58.000 Mediendateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material gefunden worden. Laut seinem Anwalt Michael Rami, der ihn medienrechtlich vertritt, bekennt sich der Künstler schuldig.



Neben Theater- und Kinoproduktionen war Teichmeister auch in der Fernsehlandschaft präsent. Der 43-Jährige war in bekannten Serienformaten wie "Kommissar Rex", ""Soko Kitzbühel" oder dem "Tatort" zu sehen. Fix zur Stammbesetzung gehört Teichtmeister seit 2016 als Major Peter Palfinger in "Die Toten von Salzburg".

Werke mit Teichtmeister werden nun allerdings einstweilen nicht mehr vom ORF ausgestrahlt, wie das Medienhaus gegenüber der APA betonte: "Der ORF nimmt die Vorwürfe sehr ernst und wird bis zur gerichtlichen Klärung Abstand von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister nehmen." (APA, 13.1.2023)