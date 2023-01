Ruhpolding im Winter. Foto: EPA/ SZILAGYI

Ruhpolding – Österreichs Biathleten haben am Freitag im Weltcup in Ruhpolding über die 4 x 7,5 km-Staffel den elften Rang belegt. Die routinierten David Komatz und Simon Eder brachten die ÖSV-Skijäger zunächst auf Top-5-Kurs, den die jungen Dominic Unterweger und Lucas Pitzer allerdings nicht halten konnten. Der 23-jährige Unterweger musste zudem in die Strafrunde. Der dritte Saisonsieg im dritten Staffelbewerb ging an die klar favorisierten Norweger vor Deutschland und Frankreich.

Komatz erledigte seine Aufgabe als Startläufer gewohnt stark und übergab mit nur einem Nachlader auf Rang vier an Eder. Der 39-Jährige hielt mit zwei Nachladern die Position und schickte Unterweger, der in Oberbayern sein Weltcupdebüt feierte, ins Rennen. Der Tiroler schoss im Stehen vier Fahrkarten, musste eine Strafrunde absolvieren und verlor dadurch fünf Ränge. Der 24-jährige Schlussläufer Pitzer fiel schlussendlich bei zwei Nachladern mit einem Rückstand von dreieinhalb Minuten noch aus den Top Ten. Unterweger und Pitzer hatten den in Ruhpolding fehlenden Felix Leitner und den erkrankten Harald Lemmerer ersetzt.

Vorne gab sich Norwegen trotz einer Strafrunde von Sturla Holm Laegreid keine Blöße und fuhr mit den weiteren Läufern Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen und Johannes Thingnes Bö einen ungefährdeten Sieg vor den Gastgebern ein. Am Samstag findet in Ruhpolding der 4 x 6-km-Staffelbewerb der Frauen auf dem Programm. (APA, 13.1.2023)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup in Ruhpolding vom Freitag:

Männer, Staffel (4 x 7,5 km): 1. Norwegen (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Thingnes Bö) 1:10:51,4 Std. (1 Strafrunde+7 Nachlader) – 2. Deutschland +20,1 Sek. (0+4) – 3. Frankreich +55,6 (1+7). Weiter: 11. Österreich (David Komatz, Simon Eder, Dominic Unterweger, Lucas Pitzer) +3:34,0 Min (1+8)

Weltcupstand Staffel (3 von 5 Bewerbe): 1. Norwegen 270 – 2. Deutschland 210 – 3. Frankreich 170. Weiter: 5. Österreich 120