18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Letzte Ruhe nicht gestattet. / Wohnen beim Verschubbahnhof. / Hupsignal im Stundentakt. Bis 19.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Die Arktis – 66,5 Grad Nord Der Klimawandel schreitet nördlich des Polarkreises inzwischen viermal so schnell voran wie auf dem Rest des Planeten. Noch bleiben die größten Teile der Arktis unerreichbar und menschenleer. Aber Klimamodelle prognostizieren, dass die arktischen Sommer bereits zwischen 2040 und 2050 eisfrei sein könnten. Bis 21.45, Arte

20.15 GANGSTER

Ein einfacher Plan (A Simple Plan, USA 1998, Sam Raimi) Ein Geldfund, der wie ein Geschenk Gottes erscheint, bald aber, wie die Büchse der Pandora, ein Unheil nach dem anderen nach sich zieht. Regisseur Sam Raimi, für bluttriefende Filme bekannt, inszenierte einen eiskalten Thriller, in dessen Mittelpunkt weniger die kriminalistische Handlung als die Geschichte einer völligen Entfremdung steht. Bis 22.35, RTL 2

23.15 DRAMA

Ben Is Back (USA 2018, Peter Hedges) Holly Burns wünscht sich, dass ihr suchtkranker Sohn Ben wieder in die Familie zurückkehrt. Doch sie weiß: Selbst zu Hause gibt es keine Sicherheit vor der Suchtgefahr. Sie muss erkennen, dass nicht nur dem Süchtigen nie zu trauen ist. Mit Julia Roberts und Lucas Hedges. Bis 0.45, 3sat

23.30 MAGAZIN

Trailer.AT Das neue ORF-Kinomagazin be gleitet Simon Schwarz und Ursula Strauss bei den Dreharbeiten zu Neue Geschichten vom Franz, besucht Josef Hader am Set bei seiner zweiten Regiearbeit Andrea lässt sich scheiden mit Birgit Minichmayr und beobachtet Elisabeth Scharang bei der Adaption von Doris Knechts Roman Wald.

23.35 DOKUMENTATION

Warum hassen wir? Hass hat eine zerstörerische Kraft. Warum hassen Menschen überhaupt? Wozu dient diese Emotion, wozu ist sie gut? Und sind alle Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, Hass zu verspüren? Fragen über Fragen, die Wissenschaft hat längst noch nicht alle beantwortet. Bis 0.00, Arte

STRIPPENDE MÄNNER

Welcome to Chippendales True-Crime-Saga als Serie über den Schöpfer der Männer-Striptruppe. Banerjee (Kumail Nanjiani) wanderte aus Indien in die USA ein, 1979 baute er dann die Chippendales auf. Die Idee ging auf, das Geschäft floriert. Aber schon bald kommen die dunklen Machenschaften hinter dem Franchise ans Licht. Disney+

Er hat es – zumindest vorerst – geschafft: Banerjee (Kumail Nanjiani) wanderte aus Indien in die USA aus und gründete1979 die Chippendales – "Welcome to Chippendales", neu auf Disney+. Foto: Disney+

TRUE CRIME

German Crime Story: Gefesselt Nach American Crime Story geht nun der deutsche Ableger an den Start. In der ersten Staffel geht es um den Hamburger "Säurefassmörder" Raik Doormann (Oliver Masucci), der in den 80er- und 90er-Jahren Frauen entführte, misshandelte und in einem Atombunker tötete. Die Opferbetreuerin und spätere Kommissarin Nela Langenbeck hat bald eine Spur, sie muss sich neben den Ermittlungen auch mit ihren Macho-Kollegen herumschlagen. Amazon Prime

FUSSBALL

Superleague – Das Spiel abseits des Feldes Regisseur Jeff Zimbalist zeichnet nach, wie einige Spitzenklubs 2021 unter dem Titel "Super League" versuchten, eine eigene Liga zu gründen, und sich damit aus der Champions League verabschieden wollten. Zu Wort kommen Gegner wie Befürworter dieses Projekts, in dem es um nicht weniger als den Kampf um die Zukunft des europäischen Fußballs ging. Apple TV+