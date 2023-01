Der Trump Tower in New York City. Foto: AP / John Minchillo

New York – Ein New Yorker Gericht hat am Freitag die Immobilienfirma von Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Steuerbetrugs zu einer Strafe in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar verurteilt. Dem Unternehmen war vorgeworfen worden, Steuerbehörden über 15 Jahre hintergangen zu haben.

Richter Juan Merchan vom Strafgericht in Manhattan legte die Strafhöhe fest, nachdem die Geschworenen im vergangenen Monat zwei Partner der "Trump Organization" für schuldig befunden hatten. Mit den 1,6 Millionen Dollar schöpfte der Richter das Höchstmaß aus.