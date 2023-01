11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit EU-Kommissar Johannes Hahn. Fragen stellen Doris Vettermann (Kronen Zeitung) und Peter Fritz (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

20.15 VERDECKTER ERMITTLER

Donnie Brasco (USA 1997, Mike Newell) Ein authentischer Fall: Der FBI-Agent Joe Pistone (Johnny Depp) wurde Ende der Siebziger in das New Yorker Mafiamilieu eingeschleust. Al Pacino entfaltet als des Agenten mörderischer, nichtsahnender Freund in fast verhärmter Zurückhaltung die meisterliche Tragödie des Trittbrettfahrers. Bis 22.15, Arte

Trailer Chan

20.15 PERSPEKTIVEN

8 Blickwinkel (Vantage Point, USA 2008, Pete Travis) Thomas (Dennis Quaid) und Kent (Matthew Fox) sollen den Präsidenten der Vereinigten Staaten auf einem Antiterror gipfel beschützen, doch es wird ein Attentat auf ihn verübt. Travis zeigt den Anschlag aus verschiedenen Perspektiven, sodass der Zuschauer dem Attentäter von allein auf die Schliche kommt. Bis 21.35, ZDF neo

20.15 OPER

Die verkaufte Braut Die Oper in drei Akten wird an der Oper Graz von Adriana Altaras inszeniert, die den Schauplatz in die Steiermark versetzt hat. Am Pult der Grazer Philharmoniker steht Roland Kluttig. Mit Tetiana Miyus (Marie), Matthias Koziorowski (Hans) sowie Albert Memeti (Wenzel) und Wilfried Zelinka (Kecal). Bis 22.55, ORF 3

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Themen: Protest der Klimaaktivisten: Berechtigt oder gefährlich? Und: Schlagzeile mit Schlagseite: Wie viel Haltung verträgt Journalismus? Gäste bei Katrin Prähauser sind die ehemalige deutsche Familienministerin Kristina Schröder und Politberater Heimo Lepuschitz. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wintersport im Schwitzkasten – Abschied von der Ski-Nation? Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu ÖVP-Tourismussprecher und Nationalratsabgeordneter Franz Hörl, Grünen-Politiker Stefan Kaineder, Ex-Skirennläuferin Michaela Dorfmeister, Ökonomin und Tourismus-Expertin Anna Burton vom Wifo und Lisa Panhuber von Greenpeace Österreich. Bis 23.05, ORF 2

22.40 HINTERGRUND

Oktofokus: Klimarat der Bürger*innen Der Film gibt einen Einblick in die Arbeit im Klimarat: Wie wurden die Menschen ausgewählt, wie wurde gearbeitet, was hat der Prozess mit den Teilnehmenden gemacht? Bis 1.15, Okto

22.40 BIOGRAFIE

Luther (USA/D 2003, Eric Till) Filmbiografie des Kirchenreformators, teilweise an Originalschauplätzen wie der deutschen Wartburg gedreht. Und: Peter Ustinov ist in seiner letzten Filmrolle zu sehen. Bis 0.30, 3sat

23.05 DOKUMENTATION

Now – Rettet das Klima Der Fotograf und Filmemacher Jim Rakete stellt Klimaaktivistinnen und -aktivisten, ihre Motivation und ihre Initiativen vor, darunter Luisa Neubauer von Fridays for Future. Bis 0.30, ORF 2

Luisa Neubauer beim globalen Klimastreik im September 2019 in Berlin und in Jim Raketes Doku "Now – Rettet das Klima", 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/W-film /Starhaus Produktionen