Drei Lagerhallen in Michelhausen standen in Flammen. Foto: MATTHIAS FISCHER

Michelhausen – Nach dem Großbrand mehrerer Lagerhallen in Michelhausen (Bezirk Tulln) haben die Brandermittler des Landeskriminalamts NÖ die Suche nach der Ursache des Feuers begonnen. Diese gestalte sich jedoch als schwierig, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Aufgrund der Einsturzgefahr konnten die Ermittler am Samstagvormittag den Brandort noch nicht betreten. Laut Einsatzkarte der Feuerwehr waren Samstagfrüh außerdem noch Nachlöscharbeiten im Gange.

Der Großbrand war am Freitag um 13.00 Uhr in einem Gewerbegebiet in Spital, einer Katastralgemeinde von Michelhausen, im Tullnerfeld ausgebrochen. Drei Lagerhallen, in denen unter anderem Fahrzeuge und mehrere tausend Liter Heizöl gelagert waren, brannten vollständig ab. Laut Landesfeuerwehrkommando waren insgesamt 27 Feuerwehren mit 350 Mitgliedern im Einsatz. (APA, 14.1.2023)