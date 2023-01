In dieser Galerie: 4 Bilder Kilde zeigte so richtig auf. Foto: EPA /BOTT Vincent Kriechmayr war im oberen Streckenteil gut dabei. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI Marco Schwarz kann es auch in der Abfahrt. Foto: AP/Trovati Beat Feuz verabschiedet sich mit Platz fünf. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Ski-Ass Aleksander Aamodt Kilde hat bei den 93. Lauberhornrennen in Wengen doppelt zugeschlagen. Knapp 24 Stunden nach seinem Erfolg im Super-G sicherte sich der Norweger die Abfahrt auf verkürzter Strecke (starker Wind im oberen Streckenabschnitt) und wiederholte damit seinen Vorjahressieg. Seine Zeit von 1:43,14 Min. war für den Schweizer Marco Odermatt (+0,88 Sek.) unantastbar, Dritter wurde der Italiener Mattia Casse (+1,01). Vincent Kriechmayr (+1,15) war erneut Vierter, Marco Schwarz (+1,29) beim Debüt Sechster.

Der Kärntner bestritt seine erste Abfahrt im Weltcup und legte mit Startnummer 31 eine grundsolide Fahrt hin. "Ich bin selber ein bisschen sprachlos", meinte Schwarz im ORF-Interview. "Von ganz oben wäre ich nicht gefahren. Aber heute die verkürzte Abfahrt – das war die richtige Entscheidung." Daniel Hemetsberger (+1,93) rangierte nach 39 gestarteten Läufern auf dem 14. Platz, Otmar Striedinger (+2,03) war 17. Unmittelbar hinter Kriechmayr belegte Beat Feuz, der seine letzte Wengen-Abfahrt bestritt, den fünften Platz.

Zeit verloren

Kriechmayr verlor nach einem furiosen Start im schnellen Mittelteil zu viel Zeit. "Es war einfach ein bisschen zu fehlerhaft, von der Linie oft ein bisschen zu direkt. Ich habe gewusst, ich habe den Canadian Corner nicht ganz optimal erwischt, dann habe ich versucht, über die Linie zu riskieren. Das funktioniert leider nicht, ich bin oft in den Grieß rausgekommen", sagte der Oberösterreicher. "Schade, weil bis dahin war es ein vernünftiges Rennen." Der Speed hätte gepasst, betonte Kriechmayr. "Der zweite Platz wäre leicht möglich gewesen."

Hemetsberger hatte ähnliche Probleme. "Nach dem Haneggschuss hat es mich ein bisschen rausgerückt, dann war ich eine Spur zu gerade", erklärte er. "Wenn man einen halben Meter rauskommt, ist dann das grießige Rausgerutschte. Genau da bin ich hingekommen, dann hat es mich noch einmal einen halben Meter nach außen verrückt." (APA, 14.1.2023)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Männer am Samstag in Wengen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:43,14

2. Marco Odermatt (SUI) 1:44,02 +0,88

3. Mattia Casse (ITA) 1:44,15 +1,01

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:44,29 +1,15

5. Beat Feuz (SUI) 1:44,39 +1,25

6. Marco Schwarz (AUT) 1:44,43 +1,29

7. Niels Hintermann (SUI) 1:44,47 +1,33

8. Gilles Roulin (SUI) 1:44,70 +1,56

9. Dominik Paris (ITA) 1:44,77 +1,63

10. Alexis Monney (SUI) 1:44,78 +1,64

11. Matteo Marsaglia (ITA) 1:44,97 +1,83

Maxence Muzaton (FRA) 1:44,97 +1,83

13. Stefan Rogentin (SUI) 1:44,99 +1,85

14. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:45,07 +1,93

15. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:45,09 +1,95

16. Romed Baumann (GER) 1:45,14 +2,00

17. Otmar Striedinger (AUT) 1:45,17 +2,03

18. Adrien Theaux (FRA) 1:45,19 +2,05

19. Florian Schieder (ITA) 1:45,24 +2,10

20. Jared Goldberg (USA) 1:45,28 +2,14

21. Nils Allegre (FRA) 1:45,32 +2,18

Julian Schütter (AUT) 1:45,32 +2,18

23. Thomas Dreßen (GER) 1:45,36 +2,22

24. Josef Ferstl (GER) 1:45,44 +2,30

Martin Cater (SLO) 1:45,44 +2,30

26. Bryce Bennett (USA) 1:45,46 +2,32

27. Elian Lehto (FIN) 1:45,52 +2,38

28. Miha Hrobat (SLO) 1:45,53 +2,39

29. James Crawford (CAN) 1:45,56 +2,42

30. Christof Innerhofer (ITA) 1:45,57 +2,43

Weiter:

41. Stefan Babinsky (AUT) 1:46,38 +3,24

47. Andreas Ploier (AUT) 1:49,00 +5,86

Ausgeschieden u.a.: Lars Rösti (SUI), Cyprien Sarrazin (FRA), Ryan Cochran-Siegle (USA)