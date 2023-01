Die Ökonomin Danuše Nerudová scheiterte in der ersten Runde der tschechischen Präsidentschaftswahl mit klarem Abstand. Die Stichwahl folgt in zwei Wochen

Petr Pavel hat nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien die Nase vorn. Foto: EPA / Filip Singer

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien liegt der ehemalige Armeegeneral Petr Pavel knapp vor dem ehemaligen Premierminister Andrej Babiš in Führung. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Pavel auf einen Anteil von knapp 35,4 Prozent, Babiš liegt mit etwa 35 Prozent auf Platz zwei. Beide ziehen damit in zwei Wochen in die Stichwahl ein.

Die Drittplatzierte, die Ökonomin Danuše Nerudová, der neben Babiš und Pavel die meisten Chancen eingeräumt wurden, ist mit weniger als 14 Prozent aus dem Rennen. Die ehemalige Rektorin der Mendel-Universität Brünn war in der Schlussphase des Wahlkampfs in die Defensive geraten. Kritiker warfen ihr den "Verkauf" von akademischen Titeln vor, nachdem einige Doktoratstudien ungewöhnlich schnell abgeschlossen worden sein sollen. Auch die TV-Debatten der vergangenen Tage konnte Nerudová nicht für eine Trendwende nutzen.

General mit leisen Tönen

Petr Pavel, der sich selbst als "konservativ mit sozialem Gewissen" bezeichnet, hatte sich um einen Wahlkampf der leisen Töne bemüht. Der 61-Jährige ist ehemaliger Chef des tschechischen Generalstabs und war anschließend, von 2015 bis 2018, Chef des Nato-Militärausschusses – und damit ranghöchster Militär des transatlantischen Verteidigungsbündnisses.

Das Wort "General" durfte zwar in seinem Wahlkampf nicht fehlen, doch wer sich von ihm martialisches Auftreten erwartet hatte, lag weit daneben. Medien bezeichneten ihn bisweilen sogar als "introvertiert" – nicht gerade eine Eigenschaft von Karrieristen mit spitzen Ellenbogen. "Ordnung und Ruhe" war auch sein Wahlkampfmotto, mit dem er sich vor allem gegen den oft erratisch wirkenden Babiš abzugrenzen versuchte.



Andrej Babiš, 68-jähriger Chef der liberal-populistischen Partei Ano, bekleidet im Parlament derzeit die Rolle des Oppositionschefs. Nachdem Sozialdemokraten und Kommunisten seit mehr als einem Jahr nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten sind, wirbt der milliardenschwere Unternehmer, einer der reichsten Menschen des Landes, besonders intensiv um die sozial Schwachen im Land.

Andrej Babiš nach der Stimmabgabe in seiner Wohngemeinde Průhonice unweit von Prag. Foto: Reuters / David W Cerny

Pavel und Nerudová wiederum erhielten im Wahlkampf Unterstützung aus der rechtsliberalen Regierung von Premier Petr Fiala, die von Babiš vor allem im Zusammenhang mit der Teuerung und der aktuellen Energiekrise heftig kritisiert wird. Auch dass Babiš zu Wochenbeginn in einer Betrugscausa freigesprochen wurde, die das Land seit vielen Jahren beschäftigt, hat ihm im Wahlkampffinale offenbar noch einmal Auftrieb gegeben.

Buhlen um freigewordene Stimmen

Bei der Stichwahl in zwei Wochen könnte es für Babiš nun eng werden: Laut Umfragen kann Petr Pavel auf die Stimmen derer zählen, die in der ersten Runde Danuše Nerudová gewählt haben. Auch von den anderen fünf Kandidaten, die weit abgeschlagen zurückliegen, dürfte der überwiegende Stimmenanteil dem Anti-Babiš-Lager zuzurechnen sein.

Allerdings hatten die meisten Meinungsforschungsinstitute Pavel, Babiš und Nerudová vor dem ersten Wahlgang lange Zeit nahezu gleichauf gesehen. Das Rennen bleibt also offen. (Gerald Schubert, 14.1.2023)