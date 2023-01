Liebe Leserin, lieber Leser,

Großbritannien will Kampfpanzer an die Ukraine liefern, das bestätigte ein Sprecher von Premierminister Rishi Sunak am Samstag. Deutschland ziert sich noch, doch kommt die Regierung von Olaf Scholz (SPD) zunehmend unter Druck, Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Doch was sind der Leopard 2 und der Challenger 2 überhaupt? Ein Überblick.

Ohne Passwörter kommt man heutzutage nicht mehr aus, und sich alle zu merken, kann schon zu einer Herausforderung werden. Nicht selten entscheiden sich deshalb Nutzer leider immer noch dafür, die Sinnhaftigkeit eines Passwortes mit einer möglichst einfachen Zeichenfolge auszuhebeln. Wie eine Studie nun ergeben hat, dürften auch auffallend viele Mitarbeiter im US-Innenministerium dieser Strategie im Berufsalltag folgen.

Außerdem: Warum Spielerinnen und Spieler ihr Verhalten gegenüber NPCs achtsamer gestalten sollten. Ein Artikel, dessen Text komplett von einer KI geschrieben worden ist, erklärt, warum das so ist und wie es zu einem besseren Spielerlebnis für alle beitragen kann.



Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Leopard und Challenger: Der Mythos "Kampfpanzer" erklärt

"Password-1234": Sicherheitsüberprüfung stellt US-Innenministerium bloß

Bitcoin klettert wieder über 20.000-Dollar-Marke

Twitter-Apps anderer Anbieter verlieren Zugang zum Dienst

ABBA-Mastermind Ulvaeus: KI wird bessere Songs schreiben als Musiker

Prozess gegen Musk wegen irreführender Tesla-Tweets

Vor dem Aus von Stadia: Controller erhält Bluetooth-Unterstützung

Zeige Freundlichkeit und Respekt gegenüber deinen Mit-NSCs in Videospielen!