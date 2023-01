Manuel Fettner ist ein Viertel der Sieger. Foto: APA/EPA/Momot

Zakopane – Österreichs Skispringer haben auch den zweiten Teambewerb dieser Weltcupsaison gewonnen. Nach dem Erfolg im Mixed in Titisee-Neustadt Anfang Dezember gewannen Daniel Tschofenig (137 m/134 m), Michael Hayböck (136,5/138), Manuel Fettner (129/130,5) und Stefan Kraft (130/123,5) am Samstag den Männer-Mannschaftsbewerb in Zakopane. Das ÖSV-Quartett setzte sich um einen Punkt vor Polen und 7,1 Punkte vor Deutschland durch.

Vom ersten Springer weg entwickelte sich ein Duell zwischen Österreich und Polen um den Sieg. Das Gastgeber-Team, das mit Dawid Kubacki, Piotr Zyla und Kamil Stoch drei Athleten der Top Fünf der Vierschanzentournee dabei hatte, lag zur Freude der begeisterten Zuschauer zur Halbzeit 2,9 Punkte voran.

Im zweiten Durchgang brachte Tschofenig die ÖSV-Adler in Führung, Hayböck und Fettner bauten den Vorsprung auf 16,1 Punkte aus. Kraft konnte zum Abschluss mit Kubacki nicht mithalten, seine 123,5 m reichten aber, um den knappen Erfolg zu holen. Nur neun Mannschaften waren am Start. (APA; 14.1.2023)

Ergebnisse des Männer-Weltcup-Teambewerbs im Skispringen am Samstag in Zakopane:

1. Österreich (Daniel Tschofenig 137 m/134 m, Michael Hayböck 136,5/138, Manuel Fettner 129/130,5, Stefan Kraft 130/123,5) 1.151,5 Punkte

2. Polen (Kamil Stoch 134/128,0, Piotr Zyla 134/134, Pawel Wasek 125/127,5, Dawid Kubacki 136,5/127,5) 1.150,5

3. Deutschland (Markus Eisenbichler 131/140, Philipp Raimund 127,5/131,5, Karl Geiger 136/138, Andreas Wellinger 125,5/131,5) 1.144,4

4. Slowenien 1.117,7 – 5. Norwegen 1.113,4 – 6. Finnland 1.015,5