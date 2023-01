Laut Londoner Polizei wurde bisher keine Person nach der Schießerei verhaftet. (Symbolbild) Foto: imago images/i Images

London – Laut Polizei wurden drei Frauen und ein kleines Mädchen nach Berichten über einen Schusswechsel am Samstag in der Nähe einer Kirche in London verletzt. Die Frauen im Alter von 48, 54 und 41 Jahren seien zusammen mit dem 7-jährigen Mädchen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Es hieß, dass keine der Frauen lebensbedrohliche Wunden hatte. "Eine dringende Untersuchung ist im Gange, und Einzelheiten des Vorfalls sind noch nicht bekannt. Zu diesem frühen Zeitpunkt gibt es noch keine Verhaftungen", so die Londoner Polizei.

"Der Vorfall ereignete sich in der Nähe einer Kirche, in der gerade eine Beerdigung stattfand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Schüsse aus einem fahrenden Fahrzeug abgefeuert wurden. Dieses sei dann vom Tatort weggefahren worden. (Reuters, red, 14.1.2023)