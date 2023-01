Musk hat ein Vermögen im dreistelligen Milliardenbereich verloren. Foto: Carina Johansen / NTB via Reuters

Tesla-CEO und Twitter-Chef Elon Musk hat 2022 seinen Titel als reichster Mensch der Welt verloren. Das Ranking wird seither vom Franzosen Bernard Arnault angeführt, der den Chefsessel der Luxusgüter-Gruppe LVHM bekleidet. Zu dieser gehört unter anderem das Modelabel Louis Vuitton. Grund für den Positionswechsel ist allerdings kein plötzlicher Vermögenssprung Arnaults. Stattdessen erlitt Musk einen Verlust in dreistelliger Milliardenhöhe.

Die Einbußen des Tesla-Chefs und Twitter-CEOs scheinen so groß zu sein, dass nun sogar das Guinness Buch der Weltrekorde sich zu Wort gemeldet hat. Laut diesem habe Musk "offiziell den Weltrekord für den größten Verlust an persönlichem Vermögen in der Geschichte gebrochen". Konkret habe er seit November 2021 etwa 182 Millionen US-Dollar verloren, manche Quellen würden sogar einen Verlust von fast 200 Milliarden Dollar nahelegen.

Immer noch reich

Dass Musk den bisherigen Rekord gebrochen hat, ist dennoch klar. Dieser liege bei 58,6 Milliarden Dollar und wurde von Masayoshi Son, ein japanischer Investor, aufgestellt.

Grund für den massiven Vermögensverlust von Elon Musk sei laut dem Guinness-Buch der Weltrekorde, dass die Tesla-Aktien 2022 um 65 Prozent abgestürzt sind. "Dieser alarmierende Rückgang beschleunigte sich im Oktober, nachdem Musk Twitter für rund 44 Milliarden gekauft hatte", heißt es in der Pressemitteilung. Laut "Forbes" beträgt das Reinvermögen Musks Stand Jänner 146 Milliarden Dollar, das von Arnault 209 Milliarden Dollar. (red, 15.1.2023)