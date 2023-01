Weiter. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Die San Francisco 49ers und die Jacksonville Jaguars haben am Samstag (Ortszeit) zum Auftakt der Play-offs in der National Football League (NFL) die Divisional Round erreicht. Die Jaguars feierten gegen die Los Angeles Chargers trotz eines 0:27-Rückstands noch einen dramatischen 31:30-Heimerfolg und somit eines der größten Comebacks der NFL-Geschichte. Die 49ers wiederum wurden ihrer Favoritenrolle gegen die Seattle Seahawks gerecht und gewannen mit 41:23.

Seine erste Play-off-Partie überhaupt begann für Jacksonvilles jungen Quarterback Trevor Lawrence denkbar schlecht. Der 23-Jährige warf in der ersten Hälfte gleich vier Interceptions, die Chargers münzten die Fehlwürfe auch prompt in Punkte um und erarbeiteten sich eine scheinbar komfortable Führung. Zur Pause führten die Gäste aus Los Angeles noch immer mit 27:7.

Die Wende

Doch mit der drittgrößten Aufholjagd in der NFL-Play-off-Historie schaffte das Team aus Florida noch die Wende. Lawrence machte seine Fehler durch vier Touchdown-Pässe wieder gut. Ein Field Goal von Riley Patterson bei auslaufender Uhr machte die Sensation perfekt. "Du könntest kein verrückteres Drehbuch schreiben. In der Kabine haben wir gesagt, das ist ein bisschen wie unsere Saison läuft, wir sind nie ganz raus aus dem Kampf. Wir haben einfach weiter aneinander geglaubt", sagte Lawrence gegenüber dem TV-Sender NBC. "Ich wollte nicht der Grund sein, dass diese Burschen hier heute verlieren."

Weniger dramatisch verlief die Partie in Santa Clara. Knapp drei Viertel lang hielten die Seahawks mit den 49ers gut mit, bevor die Gäste aus Seattle einbrachen. San Franciscos 23-jährige Quarterback-Überraschung Brock Purdy blieb im ersten Play-off-Spiel seiner Karriere ohne große Fehler, warf stattdessen drei Touchdown-Pässe und lief einmal selber in die Endzone des Gegners. Die starke 49ers-Defense nahm Seattle zudem zweimal den Ball ab. "Wenn unser Angriff und unsere Verteidigung ihr Ding machen, sind wir nur schwer zu bezwingen", sagte "Rookie" Purdy zu ESPN. Die Gegner in der zweiten Play-off-Runde werden erst am Sonntag bzw. Montag ermittelt. (APA, 15.1.2023)