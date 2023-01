Yarrow Townsend, Torben Kuhlmann (Ill.), "Alva und das Rätsel der flüsternden Pflanzen". Aus dem Englischen von Cornelia Panzacchi. € 15,50 / 320 Seiten. Stuttgart, Thienemann 2022. Ab 10 Jahren Foto: Thienemann

Wie wäre das, wenn Blumen mit dir sprechen würden? Wenn du hören würdest, was Bäume im Garten oder am Straßenrand flüstern? Das Mädchen Alva, über deren packendes Abenteuer Yarrow Townsend in diesem Fantasyroman erzählt, kann genau das. Außerdem hat sie vieles über Kräuter und Heilpflanzen von ihrer an einer mysteriösen Krankheit verstorbenen Mutter gelernt. Als diese schreckliche Krankheit immer öfter ausbricht, macht sich Alva auf den Weg, um die Wahrheit darüber herauszufinden. Daraus entwickelt sich eine Geschichte voller sympathischer, aber auch schaurig-böser Figuren und schier unüberwindbarer Hindernisse auf einer Reise entlang des Flusses in unbekannte Gegenden. Jedes Kapitel beginnt mit dem Bild einer Pflanze.