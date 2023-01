Bö feiert Sieg um Sieg. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Ruhpolding – Simon Eder hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding am Sonntag den zwölften Rang im Massenstart-Bewerb belegt. Der Salzburger kam nach 15 Kilometern und zwei Fehlschüssen stehend mit 1:19.6 Minuten Rückstand auf Seriensieger Johannes Thingnes Bö ins Ziel. Der Norweger feierte damit seinen neunten Saisonerfolg. Nicht nach Wunsch lief es für David Komatz, der dreimal verschoss und mit mehr als vier Minuten Rückstand nur 29. und damit Vorletzter wurde.

Der 39-jährige Eder kann Rang zwölf hingegen als Erfolg verbuchen, war es doch das bisher beste Saisonergebnis von Österreichs Biathlon-Männern. Bö führte unterdessen einen norwegischen Vierfachsieg vor Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid und Tarjei Bö an. Im Anschluss fand noch das Massenstart-Rennen der Frauen (12,5 km) mit Weltmeisterin Lisa Hauser statt. (APA, 15.1.2023)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup in Ruhpolding vom Sonntag:

Männer, Massenstart (15 km): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 36:12,0 Min. (3 Schießfehler) – 2. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) +19,3 Sek. (2) – 3. Sturla Holm Lägreid (NOR) +35,3 (2). Weiter: 12. Simon Eder +1:19,6 Min. (2) – 29. David Komatz (beide AUT) +4:03,9 (3)

Gesamtweltcup-Stand nach 12 von 21 Bewerben: 1. J. T. Bö 959 Punkte – 2. Lägreid 785 – 3. Christiansen 503. Weiter: 28. Eder 139 – 30. Felix Leitner (AUT) 123 – 38. Komatz 66