Der Kaktus blüht

Holger Gertz in der "Süddeutschen" schildert die "melancholische Geschichte" lieber als zu urteilen. Von Faber und den Kollegen Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), die nicht nur einen auf Martina trinken und morgens dicht auf den Bus warten: "Rosa Herzog fühlt sich schuldig am Tod von Bönisch, sie gibt alles, um gutzumachen, was nicht gutzumachen ist. Und so erzählen sie auch die Geschichte von Fabers traurigem Büro-Kaktus weiter, der durch Rosas Pflege plötzlich sogar blüht."