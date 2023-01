Spätes Gegentor für Zinsberger. Foto: Action Images via Reuters/COULDRIDGE

Arsenals Frauen-Fußballteam hat es im ersten Spiel des neuen Jahres verabsäumt, mit Tabellenführer Chelsea in der Women's Super League (WSL) gleichzuziehen. Torfrau Manuela Zinsberger, Rechtsverteidigerin Laura Wienroither und Co. holten am Sonntag im Emirates Stadium vor 46.811 Fans im Derby ein 1:1, wobei der Gegentreffer erst in der 89. Minute fiel. Damit liegt Chelsea weiter drei Punkte vor dem Rivalen, der aber eine Partie weniger ausgetragen hat.

Arsenal ging durch einen äußerst umstrittenen Elfmeter – VAR gibt es in der Liga noch nicht – durch Kim Little (57.) voran: Die "Blues" konnten am Ende durch einen Kopfballtreffer von Sam Kerr aus sechs Metern noch einen Punkt mitnahmen. Zinsberger war dabei machtlos, sie baute ihre Bilanz von sechs Zu-Null-Spielen in dieser Saison nicht aus. Wienroither bot auf der rechten Abwehrseite sowohl defensiv als auch offensiv einmal mehr eine starke Leistung.

Für beide Teams war es der erst zweite Punkteverlust in der laufenden Saison, Chelsea hält bei elf, Arsenal bei zehn Partien. Der bisherige WSL-Zuschauerrekord von 47.367 beim Nord-London-Derby von Arsenal gegen Tottenham am 24. September 2022 wurde nur knapp verpasst. (APA, red, 15.1.2023)