19.40 REPORTAGE

Re: Krieger und Frauenversteher – Wann ist ein Mann ein Mann? Durchsetzungskraft, Härte und Stärke galten lange als typisch "männliche" Eigenschaften. Heute werden sie – auch von Männern – zunehmend kritisch hinterfragt und teilweise als "toxisch" bewertet. Bis 20.10, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Kitzbühel Gleich drei Dokus widmen sich dem Tiroler Skiort: Zum Auftakt geht es um Kitzbühel und die Russen, um 21.05 um Tourismus um jeden Preis und um 21.55 um Kitzbühel und die Reichen. Zum Abschluss beleuchtet um 22.45 eine Am Schauplatz-Folge das Betongold an der Piste. Bis 23.20, ORF 3

20.15 ABENTEUER

Einer kam durch (One That Got Away, GB 1957, Roy Ward Baker) Hardy Krüger als abgeschossener und festgenommener Jagdflieger, der alles daransetzt zu flüchten. Auf einer wahren Geschichte basierend und vom britischen Regisseur Roy Ward Baker spannend in Szene gesetzt. Im Anschluss beleuchtet Die Hardy-Krüger-Story die Karriere des deutschen Schauspielers und Autors, der auch in den USA Fuß fassen konnte. Bis 22.00, Arte

Zuerst als flüchtender Kriegsgefangener in "Einer kam durch", dann in einer Doku über sein Leben zu sehen: Hardy Krüger – Arte, ab 20.15 Uhr.Foto: Carlton Film Distributors Foto: Carlton Film Distributors

21.10 MAGAZIN

Thema Die Beiträge, präsentiert von Christoph Feurstein: Bitteres Ende – über den schwierigen Umgang mit Gewalttätern. / Generation Teilzeit: Geld oder Freiheit? / Körperkult Bodybuilding. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Mitten im Sündenpfuhl Oscar-Preisträger Damien Chazelle meldet sich mit Babylon – Im Rausch der Ekstase, einem üppigen Epos über Hollywoods Glanzzeit in den späten 1920er-Jahren, zurück. Die britisch-schweizerisch-spanische Truppe Spymonkey gastiert mit Offenbachs Orpheus in der Unterwelt im Wiener Volkstheater, und Arno Geiger erzählt in seinem neuen Roman Das glückliche Leben von seinem Doppelleben. Ab 23.30 präsentiert Wolfgang Böck Orte der Kindheit.Bis 0.00, ORF 2

22.35 SCI-FI-THRILLER

Minority Report (USA 2002, Steven Spielberg) Vielschichtig, glasklar und düster: Steven Spielbergs von einer Geschichte Philip K. Dicks inspirierte Dystopie mit Tom Cruise als Cop im Washington des Jahres 2054. Bis 1.25, Kabel 1

(Karl Gedlicka, 16.1.2023)