Michelhausen – Der Großbrand mehrerer Lagerhallen in Michelhausen (Bezirk Tulln) dürfte durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Zu diesem Ergebnis sind die Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich am Sonntag gekommen. Laut deren Bericht dürfte die Elektrik an einem Zählerkasten in einer der Hallen das Feuer verursacht haben. Fremdverschulden könne mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage.

Der Großbrand war am Freitag um 13.00 Uhr in einem Gewerbegebiet in Spital, einer Katastralgemeinde von Michelhausen, im Tullnerfeld ausgebrochen. Drei Lagerhallen, in denen unter anderem Fahrzeuge und mehrere tausend Liter Heizöl gelagert waren, brannten vollständig ab. Laut Landesfeuerwehrkommando waren insgesamt 27 Feuerwehren mit 350 Mitgliedern im Einsatz. (APA, 15.1.2023)