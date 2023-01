Party bolognese. Foto: APA/AP/Bressanutti

Udine – Stefan Posch hat Bologna am Sonntag in der italienischen Fußball-Serie-A zu einem späten 2:1-Heimsieg geköpfelt. Der 20-fache ÖFB-Teamspieler sorgte im Auswärtsduell mit Udinese in der 80. Minute nach einem verlängerten Eckball für die Entscheidung. Für den 25-jährigen Steirer war es der zweite Saisontreffer für seinen neuen Arbeitgeber, der weiterhin auf den verletzten Marko Arnautovic verzichten musste. Bologna ist mit 22 Punkten nach 18 Runden Tabellenelfter. (APA, 15.1.2023)