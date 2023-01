Die Hinrichtung Akbaris ist nicht nur eine Botschaft an Großbritannien, sondern an den gesamten Westen

Die Hinrichtung eines Ex-Vizeverteidigungsministers im Iran bietet Anlass zu Spekulationen. Zwischen der vagen Nachricht, dass ein hohes Mitglied des Sicherheitsapparats schon vor ein paar Jahren wegen Spionage verurteilt worden sei, und der Exekution von Alireza Akbari am Samstag lag eine äußerst kurze Zeitspanne. Als sei plötzlich Eile geboten.

Formell hat der Fall nichts mit der seit Mitte September andauernden Protestwelle zu tun, in deren Zusammenhang bereits vier junge Menschen barbarisch hingerichtet wurden. Der Tod Alireza Akbaris ist jedoch auch Teil der Auseinandersetzung der Islamischen Republik mit dem Westen, der empört und mit schärfer werdenden Sanktionen auf die Gewalt des iranischen Regimes reagiert. Akbari hatte neben der iranischen auch die britische Staatsbürgerschaft, die Teheran nicht anerkennt. Mit ihm hat der Iran eine seiner westlichen Geiseln getötet, die er sich stetig besorgt: durch die Verhaftung von Doppelstaatsbürgern, aber auch von westlichen Iran-Forschern und -Forscherinnen. Die Hinrichtung Akbaris ist eine Botschaft nicht nur an Großbritannien, sondern an alle Länder, die Staatsbürger in iranischen Gefängnissen haben.

Vor dem Weißen Haus in Washington wird gegen das Regime im Iran protestiert. Foto: IMAGO/NurPhoto

Dass es im Iran Spionage gibt, zeigen Tötungen und Sabotageakte von außen. Es wäre weltfremd, das zu leugnen. Aber in der Mühle der iranischen Justiz landen auch Menschen, bei denen die Vorwürfe ganz offensichtlich völlig absurd sind. Davon abgesehen hat ein Justizsystem, das "Geständnisse" durch physische und psychische Gewalt erzwingt und vorführt, keine Legitimität. Es ist Teil eines Terrorapparats.

Die Hinrichtung hat aber noch eine mögliche Dimension: die eines internen Richtungsstreits. Akbari wird als dem Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Shamkhani, nahestehend beschrieben, dessen Stellvertreter als Verteidigungsminister er war. Und Shamkhani wiederum gehört zu jener Personengruppe im Regime, die angesichts der Proteste auch interne Reformen eingefordert haben soll. Er hat Kräfte des marginalisierten moderaten Lagers getroffen, um deren mögliche Vermittlung auszuloten. Von Hardlinern wurde er im November kritisiert, als Sicherheitschef nicht radikaler durchzugreifen. Der Fall Akbari schwächt einen vormals starken Mann. (Gudrun Harrer, 15.1.2023)