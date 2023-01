Für diesen Winter sei genug Gas da, aber der kommende könnte noch mal schwer werden, warnte der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir im Burgtheater. Auf dem Podium (von li.): Ökonom Adam Tooze, Ökonomin Monika Köppl-Turyna, der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, Moderator Eric Frey, Klimaexpertin Karen Pittel und Ex-Kanzler Christian Kern. Foto: robert newald

Das erste Jahr der Energiekrise hat Europa gut gemeistert. Die Industrie steht nicht still, und von einer drohenden Deindustrialisierung ist bisher keine Spur. Aber der Kontinent steht vielleicht erst am Beginn der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen und droht von zwei Seiten, den USA wie China, unter Druck zu geraten. Während Amerikaner und Chinesen nämlich mit einem strategischen Plan agierten, stehe Europa blank da "und kommt mit einem Taschenmesser zu einem Feuergefecht".

Mit dieser Warnung ließ der frühere Kanzler Christian Kern, der inzwischen zum Energieberater umgesattelt hat, am Sonntag aufhorchen. Kern war zu Gast in der Diskussionsreihe "Europa im Diskurs – Debating Europe" im Burgtheater Wien. In der von STANDARD-Redakteur Eric Frey moderierten hochkarätigen Runde ging es um die Frage, welche Auswege aus der Energiekrise es für Europa gibt. Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine nun schon. Nach Beginn des russischen Angriffs auf das Nachbarland hat die EU weitreichende Sanktionen gegen Russland erlassen – Moskau seinerseits antwortet damit, dass es den Gashahn für die EU immer weiter zudreht. Als Folge ist der Gas- und davon abhängig auch der Strompreis durch die Decke gegangen.

Aktuell sind die Preise schon wieder etwas runtergegangen. Aber die Preise haben gerade wieder erst das Niveau von 2021 erreicht und liegen damit fünfmal höher als in den zehn Jahren davor. Der Energiepreis ist damit auch fünfmal höher als in den USA. Und da ein Ende des Konflikts mit Russland nicht absehbar ist und sich die EU nicht erneut vom billigen russischen Gas abhängig machen will, wird diese für Europa brenzlige Situation noch länger andauern. Was folgt daraus? Kern warnt, dass die europäische Glas-, Zement-, Papier- und Chemieindustrie nicht konkurrenzfähig sein und damit auf Jahre hinaus keine neuen Investitionen anziehen können werde. Diesen Industriesektoren drohe damit der Niedergang.

Der US-Wirtschaftshistoriker Adam Tooze pflichtete an dieser Stelle bei: Zu glauben, der deutsche Exportboom basiere allein auf billigem Gas, sei zwar unsinnig. Wohl sei die Preisspanne zwischen den USA und Europa bei Energie aktuell aber "wirklich dramatisch". Deutschen Chemieunternehmen werde damit gar nichts anderes übrigbleiben, als die Produktion in die USA zu verlagern. Von einem liberalen Standpunkt aus könnte man nun argumentieren, dass die betroffenen Industriezweige sich dann eben woanders ansiedeln und dafür in Europa neue Branchen florieren würden, sagt die Ökonomin Monika Köppl-Turyna vom arbeitgebernahen Forschungsinstitut Eco Austria. Doch das Problem sei, dass mit dem Verschwinden eines Teils der Industrie Europa auch Innovationsfähigkeit einbüßen werde, weil ein großer Teil von Forschung und Entwicklung an der Industrie hänge.

Die Konkurrenz für Europa kommt nicht nur aus Amerika, sondern wie eingangs beschrieben auch aus China. So dominiert China den Markt für die Produktion von Photovoltaikanlagen. Mithilfe staatlicher Förderpolitik habe es China geschafft, rund 90 Prozent des Marktanteils bei der Herstellung der Anlagen zu erreichen, sagte Kern. Und die Führung in Peking gehe strategisch geschickt vor und sichere sich auch die für die Energiewende notwendigen Rohstoffe, etwa Kupfer.

Was kann Europa angesichts dieser Ausgangslage nun unternehmen? Tooze nannte als eine Möglichkeit die Einführung von Zöllen für den Import energieintensiver Produkte aus Asien oder den USA – somit hätten europäische Unternehmen Interesse, Standort und Jobs in Europa zu belassen.

Preisausschläge begrenzen

Hitzig und kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob es in der EU mehr Eingriffe in die Energiemärkte brauche. Bisher waren die Schritte in diese Richtung zögerlich. So wurden der Gas- und der Strompreis bisher nicht voneinander getrennt. Wird Gas teurer, zieht das auch den Strompreis mit. Das spanische Modell – Madrid subventioniert das in der Verstromung eingesetzte Gas – hat die EU nicht übernommen. Bisher gibt es lediglich einen konkreten Plan, die gröbsten Preisausschläge auf dem europäischen Gasmarkt zu begrenzen.

Ökonomin Köppl-Turyna wies eine Forderung Christian Kerns zurück, der die liberalisierten Energiemärkte wieder rückabwickeln will. Der liberalisierte Markt habe mehr als 20 Jahre dafür gesorgt, dass die Preise für Industrie und Konsumenten gesunken sind und niedrig blieben. Nur weil die Preise aktuell hoch sind, sofort das ganze System über Bord werfen zu wollen, sei falsch. Die hohen Preise haben laut Köppl-Turyna im Gegenteil ihre Aufgabe erfüllt: Denn ohne sie hätte Europa in den vergangenen Monaten gar nicht genug Energie gehabt. Nur weil für Gas so viel verlangt wurde, konnte sich Europa so hohe Mengen vom Flüssiggas LNG sichern.

Karen Pittel, Klima- und Energieexpertin des deutschen Ifo-Instituts, sieht es ähnlich: Übereilte Eingriffe in die Energiemärkte seien falsch. Die höheren Preise hätten erst zu den Einsparungen beim Verbrauch geführt. Erst diese hätten es Europa ermöglicht, relativ sanft durch den aktuellen Winter zu kommen. Wenn Preise nun künstlich gesenkt würden, könnte der kommende Winter dagegen ganz schwer werden.

Der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir skizzierte in der Debatte, wie die Strategie der deutschen Regierung aussieht: Deutschland fördert mit 200 Milliarden Euro den Energieverbrauch von Industrie und Haushalten. Eine gute Energiepolitik würde aktuell auch darin bestehen, dafür zu sorgen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und der Konflikt damit möglichst rasch endet. Schließlich hob Özdemir hervor, dass der Ausbau erneuerbarer Energien forciert wird, weil Erneuerbare auch Autarkie ermöglichen. So gesehen könnte die Energiekrise langfristig sogar den Klimaschutz befördern, auch wenn kurzfristig wieder mehr auf Kohle gesetzt werden müsse.

An dieser Stelle warnte die Ökonomin Karin Pattel vor einem Comeback des Gases: Der hohe Gaspreis führe aktuell zu hohen Investitionen in die Gasförderung, in Katar wie in mehreren afrikanischen Ländern. In einigen Jahren könnten damit zusätzlich hohe Gasmengen auf den Markt kommen – womit Gas wieder billig wäre für Kunden in Europa: Für den Klimaschutz wäre das ein Problem.

(András Szigetvari, 15.1.2023)