Grande Granerud. Foto: APA/AP/Dyjuk

Zakopane – Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud hat nahtlos an seine jüngsten Leistungen angeschlossen und am Sonntag das vom Wind geprägte Springen in Zakopane gewonnen. Der Norweger fing den polnischen Lokalfavoriten und Halbzeitführenden Dawid Kubacki (-1,1 Pkt.) ab und gab auch Stefan Kraft (-9,2) das Nachsehen. Der Salzburger führte eine starke ÖSV-Mannschaft an: Jan Hörl (5.), Daniel Tschofenig (9.) und Clemens Aigner (10.) landeten ebenfalls in den Top-Ten.

Die Ausgangslage am Fuße der Tatra war denkbar ungünstig. Weil der Wind von allen Seiten wehte, wurde der Probedurchgang abgeblasen, die Verantwortlichen überlegten sich diverse Szenarien – von nur einem Durchgang bis zur Absage. Schließlich startete man plangemäß um 16.00 Uhr, die Bedingungen blieben wechselhaft und herausfordernd. Und während der Weltcup-Fünfte Piotr Zyla prompt den zweiten Durchgang verpasste, zeigten sich Hörl als Halbzeitzweiter und Kraft als -Fünfter unbeeindruckt. Über allen schwebte Kubacki, der fast neun Punkte Vorsprung auf Hörl herausholte.

Dass das nicht zum Sieg reichte, lag nicht nur an den schweren Bedingungen, sondern auch an Granerud, der im zweiten Durchgang fast 16 Punkte gutmachte und den Polen mit einem Topsprung noch abfing. Übertroffen wurden die 141 Meter des Norwegers nur von Kraft. Der nützte die Gunst des Moments und verbesserte sich mit der Tagesbestweite von 145 Metern noch auf Rang drei.

In der Weltcupgesamtwertung bleibt Kraft Vierter, der zweitplatzierte Granerud kam Leader Kubacki nur wenig näher. Nach wie vor hat der Pole einen großen Vorsprung (114 Punkte). (APA; 15.1.2023)

Weltcup-Ergebnisse Skispringen der Männer vom Sonntag in Zakopane (POL):

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 287,7 Pkt. (129 m/141 m) – 2. Dawid Kubacki (POL) 286,6 (137,5/124) – 3. Stefan Kraft (AUT) 278,5 (134/145,5) – 4. Anze Lanisek (SLO) 275,1 (126/136,5) – 5. Jan Hörl (AUT) 271,6 (139/126) – 6. Markus Eisenbichler (GER) 265 (130,5/132). Weiter (alle AUT): 9. Daniel Tschofenig 258,7 (126,5/129) – 10. Clemens Aigner 258,2 (127,5/134) – 12. Michael Hayböck 255,9 (124,5/132) – 15. Manuel Fettner 247,3 (112/133)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 13 von 32 Bewerben): 1. Kubacki 1.010 Punkte – 2. Granerud 896 – 3. Lanisek 872 – 4. Kraft 653. Weiter: 6. Fettner 423 – 7. Hayböck 325 – 9. Hörl 300 – 11. Tschofenig 279 – 27. Aschenwald 104