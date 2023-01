Brighton & Hove Albion war die letzte Station von Enock Mwepu. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

Lusaka – Der frühere Salzburg-Profi Enock Mwepu hat in seiner Heimat laut Medienangaben offenbar einen Herzinfarkt erlitten und befindet sich zur Beobachtung im Krankenhaus. Laut Berichten aus Sambia fühlte sich der 25-Jährige Sonntagfrüh unwohl und wurde in ein Spital in der Hauptstadt Lusaka eingeliefert. Wie der öffentlich-rechtliche Sender ZNBC auf seiner Homepage schrieb, sei sein Zustand nun stabil. Mwepu hatte seine Karriere als Profi im vergangenen Oktober beendet.

Der Mittelfeldspieler musste seine Schuhe an den Nagel hängen, da bei ihm eine erbliche Herzerkrankung festgestellt wurde. Zuletzt spielte Mwepu für Brighton in der englischen Premier League. Der Club hatte den sambischen Teamspieler im Juli 2021 um kolportierte 23 Millionen Euro von Salzburg verpflichtet. Für die "Bullen" bestritt er insgesamt 119 Spiele und holte dabei vier Meistertitel und drei Cup-Trophäen. (APA; 15.1.2023)