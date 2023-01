Man sieht ihnen an, dass sie schon viel erlebt haben. Gebleichte Jeans wurden vielfach malträtiert, bevor sie ausgeführt werden. Mit Säure, Bleichmittel, Bimssteinen. Das Ergebnis? Fans würden jetzt sagen: Jeans mit Charakter. Nach Jahren glatter Optik ist das Bedürfnis nach geflecktem Acid Wash Denim groß.

Beste Beispiele sind Emily Ratajkowski und Popstar Dua Lipa. Die beiden sind ausgewiesene Anhängerinnen gebleichter Jeans. Wenn Ratajkowski mit Haushund Colombo Gassi geht oder Dua Lipa in Jeans-Outfits posiert, dann in solchen, die etliche Waschgänge hinter sich haben. Man könnte auch sagen: Sie tragen alles, was Modemarken wie Diesel, Y/Project, Givenchy oder Isabel Marant schon seit einigen Saisonen vorschlagen. Und was die Generation Z gerade mag.

Die geht einigermaßen unbelastet an die Sache heran, kennt sie Madonna und Cindy Crawford in geflecktem Denim doch allerhöchstens von nostalgischen Achtziger-Jahre-Bildern auf Instagram.

Mit dem Bleichen von Jeans in der WG-Badewanne, den subkulturellen Abgrenzungsversuchen der Punks, der kalifornischen Surf-Kultur oder den ersten gebleichten Jeans der Firma Guess im Jahr 1982 haben die Exemplare von heute wenig zu tun.

Couture von Alexandre Vauthier, Herbst 2023. Foto: AP Photo/Lewis Joly

Bei den "Y2K-Jeans" (unter der Zahl-Buchstaben-Kombination, die als Abkürzung für ein Softwareproblem um die Jahrtausendwende steht, verschlagworten die Modeketten die Trends der Generation Z) sind die Flecken inklusive. Und das nicht nur bei den Retailern, die pausenlos neue Kleidungsstücke produzieren. Der französische Couturier Alexandre Vauthier schlägt gefleckte Jeans und Jacken vor – für welchen Anlass genau, bleibt unklar. Vermutlich soll die Kombination eine junge Kundschaft anziehen.



Stylist Alexander Roth in Mailand während der Modewoche. Foto: Claire Guillon / Camera Press /

Wie das geht, hat Glenn Martens vorgemacht. Der Kreativchef von Diesel hat unter anderem mit Acid-Waschungen das Image der Denim-Marke aufgefrischt. Seither ist der Hersteller wieder auf dem Radar der Generation Z aufgetaucht: Wer bei der Diesel-Show in Mailand aufkreuzt, trägt selbstverständlich die abenteuerlichsten Denim-Waschungen.

Acid Wash Denim kann übrigens auch nachhaltiger konsumiert werden. Secondhandshops wie Dogdays of Summer verkaufen Jeansjacken, die schon von Madonna getragen worden sein könnten. Labels wie das der ukrainischen Designerin Ksenia Schnaider verarbeiten getragenes Denim für neue Entwürfe. Die gebleichten Jeans sind in der Gegenwart angekommen. (Anne Feldkamp, 18.1.2023)