Prada

Vor der Location sorgte die siebenköpfige südkoreanische Boyband Enhypen für einen Massenauflauf der Fans, in der Fondazione Prada präsentierten Raf Simons und Miuccia Prada mit ihrer Kollektion (namens "Let's Talk About Clothes") ihre Ideen für den kommenden Herbst. Die Models trugen die Klassiker der Männergarderobe in aktualisierter Form: Bomberjacke und Parka genauso wie schmal geschnittene Anzüge (mit zwei oder drei Knöpfen), dazu abnehmbare spitze Krägen, oder Handtaschen, die um die Hälse baumelten. Instagramtauglichstes Outfits: weiße, wattierte Unterhemden – und eine aufgeblasene Bomberjacke (Bild, Mitte).