Bitterer Abend für den Weltmeister. Foto: APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Rennes – Spitzenreiter Paris Saint-Germain liegt in der französischen Fußball-Liga nur noch drei Punkte vor dem ersten Verfolger Lens. Nachdem der Club von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso am Samstag 1:0 gegen Auxerre gewonnen hatte, kassierte das Starensemble aus der Hauptstadt am Sonntag eine 0:1-Niederlage beim Tabellenfünften Stade Rennes. Das entscheidende Tor erzielte Hamari Traore in der 65. Minute.

PSG lieferte eine enttäuschende Darbietung ab und kam zu keiner zwingenden Torchance – und das, obwohl Lionel Messi und Neymar über die komplette Spielzeit im Einsatz waren und Kylian Mbappe in der 55. Minute eingewechselt wurde. (APA; 16.1.2023)