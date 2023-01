Fiesta, Fiesta! Foto: APA/AP/Malla

Riad – Der FC Barcelona hat den spanischen Fußball-Supercup gewonnen. Die Katalanen setzten sich im Finale am Sonntag in Riad (Saudi-Arabien) gegen Real Madrid 3:1 durch. Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt, der auf den an der Wade verletzten David Alaba verzichten musste, war dem Erzrivalen klar unterlegen. Barca jubelte über den ersten Titel seit dem Cup-Erfolg 2021 und die erste Trophäe unter Coach Xavi.

Das 1:0 besorgte Gavi nach Vorarbeit von Robert Lewandowski (34.). Kurz vor der Pause revanchierte sich der spanische Jungstar mit einem optimalen Assist für den Polen. Für den dritten Treffer des La-Liga-Tabellenführers zeichnete Pedri verantwortlich (69.), wieder kam die Vorlage von Gavi. Karim Benzema gelang in der 93. Minute noch Resultatskosmetik. (APA; 16.1.2023)