Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will die Macht des Obersten Gerichts auf ein nach eigener Darstellung angemessenes Maß beschneiden

In dieser Galerie: 2 Bilder Tausende Menschen gingen am Wochenende in Tel Aviv auf die Straße, um gegen die Regierung von Netanyahu zu protestieren. Foto: IMAGO/Gili Yaari Isaac Herzog (rechts) äußerte seine Bedenken über die geplante Justizreform von Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS/RONEN ZVULUN

Jerusalem – Israels Präsident Isaac Herzog warnt in Hinblick auf die umstrittenen Justizreformpläne vor einer Verfassungskrise. Dieser Konflikt, der die Nation zu zerreißen drohe, beunruhige ihn zutiefst, erklärte der Staatschef am Sonntag. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will die Macht des Obersten Gerichts beschneiden und damit nach eigener Darstellung auf ein angemessenes Maß zurückstutzen.

Gegner des Vorhabens waren am Samstag zu Zehntausenden auf die Straße gegangen. Sie kritisieren die Pläne als Beschränkung der Unabhängigkeit der Justiz und als Schritt, der der Korruption Vorschub leiste. Netanyahu hatte nach dem Wahlsieg seiner Likud-Partei und mit ihr verbündeter religiöser Fundamentalisten sowie rechter Nationalisten die Regierung im Dezember übernommen.

Die Pläne des Ministerpräsidenten sehen vor, das 120 Sitze umfassende Parlament zu ermächtigen, einige Urteile des Obersten Gerichtshofs mit einer Mehrheit von 61 Stimmen außer Kraft zu setzen. Netanyahus Koalition verfügt über 64 Sitze. (APA, red, 16.1.2023)