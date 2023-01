Nicht nur bei der Energie, auch bei Nahrungsmitteln kam es im Jahresverlauf 2022 zu empfindlichen Verteuerungen. Foto: AFP / Ina FASSBENDER

Die Inflation ist im Gesamtjahr 2022 auf 8,6 Prozent hochgeschossen und hat damit den höchsten Wert seit 1974 erreicht. Das gab die Statistik Austria am Montag bekannt. Im Jahr zuvor war der Preisauftrieb noch bei vergleichsweise bescheidenen 2,8 Prozent gelegen. "Damit hat sich die Inflationsrate gegenüber 2021 mehr als verdreifacht und ist auf den höchsten Wert seit der ersten Ölpreiskrise geklettert", sagt Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.

Maßgeblich verantwortlich für die stärkste Teuerungswelle seit fast fünf Jahrzehnten war der enorme Anstieg der Energiepreise nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Nach und nach verschob sich im Jahresverlauf der Schwerpunkt des Preisauftriebs auf andere Warengruppen wie Lebensmittel. In diesem Bereich legten die Verkaufspreise immer stärker zu und haben sich bis Jahresende nicht abgeschwächt. Besonders davon betroffen waren Grundnahrungsmittel wie Brot, Getreide, Fleisch, Käse, Milch und Eiern.

VIDEO: Inflation einfach erklärt DER STANDARD

Sukzessive angestiegen

Aber bei auch langlebigen Gütern und Dienstleistungen legte die Teuerung sukzessive zu. Die Folge ist, dass zu Jahresende die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Nahrung ausgeklammert sind und auf die Notenbanken bei ihren Zinsentscheidungen besonders achten, weiter zulegte. "Das spricht dafür, dass wir es noch länger mit hohen Inflationsraten zu tun haben werden", erklärt Thomas.

Die Inflationswelle baute sich in der ersten Jahreshälfte 2022 beginnend bei fünf Prozent im Jänner sukzessive auf und erreichte im Oktober ihren vorläufigen Höhepunkt bei genau elf Prozent, bevor sie sich wieder leicht abflachte. Im Dezember, als die Strompreisbremse der Regierung erstmals wirksam wurde, war der Preisauftrieb mit 10,2 Prozent auf Jahressicht immer noch zweistellig. Zwar haben die Energiepreise am Weltmarkt seit dem Höhepunkt im Sommer wieder deutlich nachgegeben, zuletzt reichten aber die Versorger noch die vorangegangenen Preissteigerungen an die Haushalte weiter.

Strompreisbremse greift

Wie sich die Strompreisbremse ausgewirkt hat, erklärt Thomas: Im November, dem letzten Monat vor Inkrafttreten der Maßnahme, trugen die Strompreise noch mit einem Anstieg um 0,4 Prozentpunkte zur Gesamtinflation bei. Im Dezember drehte der Effekt wegen der Preisbremse, sodass elektrische Energie die Teuerung um 0,2 Prozentpunkte verringerte. "Hier hat unter anderem die Strompreisbremse gewirkt", sagt der Statistik Austria-Chef.

Um die Auswirkungen der enormen Teuerung abzufedern, hat die Regierung finanzielle Entlastungspakete für Haushalte geschnürt. Verbraucher spüren die hohe Inflation nicht nur im täglichen Konsum, auch andere Kostenfaktoren wie Mieten können an die Entwicklung der Verbraucherpreise gekoppelt sein. Zudem steht die Europäische Zentralbank (EZB) seit Juli auf der geldpolitischen Bremse und hat den Leitzins rasch von null auf nunmehr 2,5 Prozent erhöht, was bereits bei variabel und neu vergebenen fix verzinsten Krediten zu empfindlichen Verteuerungen geführt hat. Am 2. Februar wir die EZB die Zinsen voraussichtlich ein weiteres Mal anheben. (Alexander Hahn, 16.1.2023)