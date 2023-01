Schnee stürzt den Süden Österreichs ins Verkehrschaos. Das Foto zeigt Schnee im Hochtaunus, aus Österreich gab es Montagmorgen noch keine Bilder. Foto: IMAGO/Jan Eifert

Wien – Durch die starken Schneefälle ist es am Montag in Österreich zu großen Behinderungen im Frühverkehr gekommen. Auf der Südautobahn (A2) kam es in der Steiermark und in Kärnten in beiden Richtungen zu dichtem Verkehr, streckenweise war die Fahrbahn schneebedeckt. Die Verzögerungen hielten bis zu 45 Minuten an, teilt der ARBÖ mit.

Ebenfalls von den starken Schneefällen betroffen war demnach die Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten Graz-West und der Staatsgrenze Spielfeld sowie auch die Tauernautobahn (A10) zwischen dem Tauerntunnel und dem Knoten Villach, in Kärnten selbst auch die Karawankenautobahn (A11) und die Klagenfurter Schnellstraße (S37) im gesamten Verlauf.

Zäher Verkehr blieb auch auf der Murtal-Schnellstraße (S36) in der Steiermark nicht aus. Infolge der winterlichen Straßenverhältnisse kam es zu Verkehrsunfällen. Auf der Tauernautobahn (A10) touchierte ein Lkw die Leitplanke im Bereich zwischen dem Knoten Spittal – Millstätter See und Spittal-Ost in Fahrtrichtung Villach, ein Fahrstreifen war gesperrt. Ob es neben dem Blechschaden auch zu Personenschäden kam, ist aktuell nicht bekannt.

Stromausfälle

Die Landesalarm- und Warnzentrale verzeichnete in Kärnten laut ORF dutzende Einsätze. Rund 13.000 Haushalte sind derzeit ohne Strom, Züge fallen ebenfalls aus. Schneefall, Schneeregen und Regen lassen inzwischen allerdings langsam nach. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sollen die Schneefälle gebietsweise noch bis in die Vormittagsstunden anhalten. (APA, red, 16.1.2023)