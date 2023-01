Laut Franz von Holzhausen ist das Auto vom Designstandpunkt aus eigentlich fertig. Mit der Produktion soll schon in weniger als sechs Monaten begonnen werden

Foto: Reuters / Jeenah Moon

Zwischen erstmaliger Präsentation und der bevorstehenden Veröffentlichung des Tesla Cybertruck ist einige Zeit vergangen. Ursprünglich wurde der futuristische Geländewagen schon 2019 enthüllt, heuer sollen die ersten Modelle die Fabriken verlassen und zum Kauf bereitstehen. Tatsächlich steht der Produktionsbeginn näher bevor, als manch ein Tesla-Fan vielleicht erwarten würde.

Laut dem Chefdesigner des Unternehmens, Franz von Holzhausen, ist das Auto "aus der Designperspektive" quasi fertiggestellt. Das sagte er am Sonntag im Podcast "Ride the Lightning". Wie "Teslarati" berichtet, dürfte der Produktionsstart weniger als sechs Monate entfernt sein. Zu Verzögerungen könne es dennoch kommen. Zum Beispiel dann, wenn Tesla Verbesserungspotenzial erkenne.

Kein rundes Lenkrad?

"Wir arbeiten während des gesamten Prozesses konsequent und ständig an jedem Detail", sagte Holzhausen. Deshalb lerne man auch noch in den technischen und Fertigungsphasen Dinge, die man verbessern könne. So sei es durchaus möglich, dass der Pick-up statt eines runden Lenkrads eines im Yoke-Design erhalte. Das mache Sinn.

Cybertruck Owners Club

Ursprünglich hätte der Cybertruck schon 2021 erscheinen sollen, allerdings musste Tesla den Veröffentlichungstermin erst auf 2022 und dann auf 2023 verschieben. Schon vergangenen Sommer kündigte Musk dann an, dass die Produktion Mitte dieses Jahres in der Gigafactory in Texas beginnen solle. Der erwähnte Podcast scheint diese Annahme zu bestätigen. Klar ist auch, dass die Preise seit der Erstvorstellung gestiegen sind. Damals war die Rede von knapp 40.000 Dollar, wie viel tatsächlich anfallen wird, ist derzeit noch unklar. Ende November berichtete "Electrek", dass es 1,5 Millionen Vorbestellungen gebe.

Verzögerungen

Im Laufe des Entwicklungsprozesses dürfte es eine Reihe von Problemen gegeben haben. Vor allem das kantige Design warf Fragen bezüglich der Alltagstauglichkeit auf. Bei der ersten Präsentation fiel außerdem auf, dass gar keine Scheibenwischer montiert waren. Unter anderem soll es die Überlegung gegeben haben, dass dieser abnehmbar sein könnte.

Die jahrelange Verzögerung geht allerdings nicht nur auf die Schwierigkeiten bei der Produktion zurück. Tesla hatte während der Corona-Pandemie unter Lieferkettenproblemen zu leiden, von denen auch bestehende Fahrzeuge betroffen waren. Nun bleibt abzuwarten, ob der aktuell erwartete Produktionsstart eingehalten werden kann. (red, 16.1.2023)