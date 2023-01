Der Kopf der sizilianischen Cosa Nostra war 2002 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft wegen des Mords an den Mafiarichtern Falcone und Borsellino verurteilt worden

Bei einem Bombenanschlag starben 1992 die Mafiarichter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Foto: Reuters / Tony Gentile

Palermo – Italiens meistgesuchter Mafiaboss Matteo Messina Denaro ist gefasst: Das bestätigte die italienische Polizei am Montagvormittag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur "Ansa". Der führende Kopf der italienischen Cosa Nostra war seit 1993 auf der Flucht. Er sei in der sizilianischen Hauptstadt Palermo während eines Aufenthalts in einem privaten Krankenhaus festgenommen worden.

Messina Denaro wurde 1962 im sizilianischen Castelvetrano geboren. Im Mai 2002 wurde Messina Denaro in Abwesenheit wegen seiner Involvierung in die Ermordung der Mafiarichter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt. 1993 war er in Bombenanschläge in Rom, Mailand und Florenz involviert, die zehn Menschen das Leben kosteten.

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni bedankte sich in einer ersten Reaktion bei den Einsatzkräften und sprach von einem "großen Sieg". (Reuters, red, 16.1.2023)