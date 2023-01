Baden – Knapp zwei Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Niederösterreich. In der Endphase des Wahlkampfs fordern die Grünen nun einen Sonderlandtag vor dem Wahlsonntag am 29. Jänner. Der Wahlkampf spitzt sich laut Spitzenkandidatin Helga Krismer aktuell auf zwei Themen zu: Einerseits gehe es um die Klima- und Energiepolitik und andererseits um die Frage, welche Parteien nach der Wahl zusammenarbeiten wollen.

Helga Krismer (Grüne) fordert noch vor der Wahl einen Sonderlandtag. Foto: Heribert Corn

Diese Themen wollen die Grünen im Rahmen eines Sonderlandtags bereits vor der Wahl zur Sprache bringen. Krismer fordert, ein Fracking-Verbot in die Landesverfassung aufzunehmen, und will zudem den Ausbau von Windkraft und die Ausdehnung bestehender Windparks. "All das könnte der Landtag bereits vor der Wahl beschließen", sagt Krismer.

Als zweiten Punkt sieht Krismer die Abschaffung des Proporzsystems. Dieses garantiert einer Partei mit einer gewissen Mandatsanzahl einen Sitz in der Landesregierung. Aktuell regieren in Niederösterreich deshalb ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die Grünen lehnen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ab und wollen das durch die Abschaffung des Proporzes verhindern. Es solle für die Wählerinnen und Wähler klar sein, wer in der Landesregierung ist und wer in Opposition, fordert Krismer.

Sonderlandtag braucht ein Viertel der Abgeordneten

Für die Einberufung eines Sonderlandtags braucht es die Zustimmung von einem Viertel der im Landtag vertretenen Abgeordneten. Die Grünen halten aktuell bei drei der 56 Sitze. Die Neos stellen ebenfalls bloß drei Abgeordnete, es braucht daher die Zustimmung von zumindest einer Regierungspartei, also von ÖVP, SPÖ oder FPÖ. Diese haben im Dezember bei einer Präsidialkonferenz vereinbart, im Jänner keine Landtagssitzung abzuhalten. Das Zustandekommen des Sonderlandtags ist somit fraglich. (Max Stepan, 16.1.2023)