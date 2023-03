Der moderne Stadtbewohner kommt ja bekannterweise oft ohne persönliches Fahrzeug aus. Falls dann doch ein fahrbarer Untersatz benötigt wird, greift man vielleicht auf so einen zurück: den Yaris mit günstigster Ausstattung.

Toyotas Kleinwagen ist zwar nicht ihr kleinster Wagen, dieser Preis geht an den Mikro- "SUV" Aygo X, bleibt aber knapp unter vier Metern Länge und, wenn man auf einige Extras verzichtet, sogar unter einer Tonne Leergewicht.

Kompaktes Design, eh klar. Die hinteren Radkästen quellen ein bisschen heraus, aber für unter 20.000 € muss er ja keine Schönheit sein. Foto: Andreas Stockinger

In dieser rudimentären Konfiguration zahlt man 17.790 € und erhält ein weißes Fahrzeug mit 1,0 Liter Dreizylinder, der es auf 72 PS bringt. Eine andere Lackierung heißt schon mal 562,50 € Aufpreis, immerhin 3% des Gesamtwerts. Manche legen natürlich weniger Wert auf Äußeres, bestehen aber auf andere Komforts. Für einen Tausender obendrauf gibt’s das Driver Assist Paket, mit vielen, heutzutage gängigen Features: Sitzheizung, Keyless Entry, Regensensor, etc. Nochmal 688 € kostet das Navi. Insgesamt kommt man so schon auf 19.540 € und das ist immer noch mit Basismotorisierung.

Die nächstbeste Variante "Design" bietet einen 1,5 Liter Benziner mit 125 PS an, um 21.090 €. Ab dann geht’s bergauf mit den Preisen und bergab mit der Leistung: alle weiteren Modelle bis zum Yaris GR Sport Hybrid (27.890 €) haben einen 1,5 Liter Hybrid Motor und bieten nur 116 PS. Letzteren sollte man übrigens nicht mit dem GR Yaris verwechseln, der kostet über 40 Riesen und hat 261 PS.

Spärliche Tastenbelegung in der Mittelkonsole, dafür umso mehr am Multifunktions-Lenkrad. Foto: Andreas Stockinger

Mit dem werden wir uns im bescheidenen "Active" lieber nicht anlegen, irgendwo muss eingespart werden und die Fahrdynamik ist leider ein solcher Bereich. Die 5-Gang Schaltung ist nicht gerade buttrig und besonders der Rückwärtsgang hat sich öfters geweigert eingelegt zu werden. Der Motor klingt immer ein bisschen unglücklich und Unebenheiten in der Straße kommen mehr oder weniger direkt im Sitzfleisch an. Es gibt zwar eine Anhängerkupplung für 420 €, aber bei 53 kW Motorleistung wird sich vermutlich kein Wohnmobil oder Pferdeanhänger ausgehen.

Billig heißt nicht günstig

In diesem Segment zählt natürlich eines am meisten und das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Fahrverhalten ist nur ein kleiner Teil davon und Motorleistung ein viel kleinerer. Wir sind hier im Reich des Utilitaristischen und da herrscht Effizienz, Komfort und Stauraum beziehungsweise Kofferraumvolumen. Und auch wenn der Benziner nicht an seinen Hybrid Kollegen herankommt, kann man sich bei unter sechs Liter Verbrauch kaum beschweren. Das ist auch einer der Gründe den Yaris gegenüber dem etwas durstigeren Aygo X vorzuziehen, abgesehen vom Kofferraum, wo er mit 286 Liter exakt einen Hektoliter voraus ist.

Sicher kein Lastwagen, aber seinem kleinen Bruder weit voraus. Foto: Andreas Stockinger

Das Hauptproblem ist leider die Konkurrenz, es gibt genügend Klein- und Kleinstwägen, die den Yaris preislich schlicht unterbieten. Bei keinem davon muss man besonders viel aufgeben um einen erheblich besseren Deal zu bekommen. (Felix Pisecker, 7.3.2023)