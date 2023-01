Die rechtsextreme Partei Vox nimmt sich in der Region Castilla y León Ungarn zum Vorbild. Die Zentralregierung in Madrid droht mit Klage

Vox-Politiker Juan García Gallardo, Vizeregierungschef in Castilla y León, will seinen Plan in Sachen Abtreibungen sofort umgesetzt sehen. Foto: AFP/CESAR MANSO

Die spanische Region Castilla y León soll für die rechtsextreme Partei Vox zum Versuchslabor für ihre Politik gegen Abtreibungen werden. Ab dieser Woche soll im Rahmen einer "Geburtenförderung und Unterstützung der Familie" an den Spitälern der autonomen Region den Schwangeren die Herztöne des Embryos sowie ein sogenannter 4D-Ultraschall – bewegte 3D-Bilder – vorgeführt werden. Die Vox sitzt dort als Juniorpartner des konservativen Partido Popular (PP) in der Regionalregierung.

Außerdem sollen Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, vom Arzt zum Dienst für mentale Gesundheit überstellt werden. Vorbild für diesen Plan ist ein Maßnahmenpaket, das die Regierung von Viktor Orbán in Ungarn vergangenen September eingeführt hat.

Aufforderung aus Madrid

Für die spanische Zentralregierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez "verstößt dies gegen die geltenden Vorschriften zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch". Madrid forderte die Regierung in Castilla y León auf, von den Plänen sofort Abstand zu nehmen. Wenn nicht, droht die Regierung mit dem Gang zu den Gerichten. "Die spanische Regierung wird alle Mechanismen nutzen, die ihr das Rechtssystem zur Verfügung stellt, um die Freiheit der Frau und ihr Recht auf freiwilligen Schwangerschaftsabbruch gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen zu verteidigen", heißt es in einer Erklärung.

Dies könnte in der Aberkennung der Regionalhoheit über die Gesundheitsversorgung für Castilla y León enden. In Spanien ist – so ein Gesetz aus dem Jahr 2010 – der freiwillige Schwangerschaftsabbruch während der ersten 14 Schwangerschaftswochen möglich.

Erste Unstimmigkeiten

Die Regierung in Valladolid will – zumindest offiziell – nicht klein beigeben und besteht auf ihre Kompetenz in der Gesundheitspolitik. Allerdings kommt es hinter den Kulissen zu ersten Unstimmigkeiten. Während Vizeregierungschef Juan García Gallardo (Vox) auf die sofortige Umsetzung des Planes besteht, erklärt der Chef der Regionalregierung, Alfonso Fernández Mañueco (PP), sowie das ebenfalls von seiner Partei geführte regionale Gesundheitsministerium jetzt plötzlich, dass die Umsetzung Kompetenz des jeweiligen Arztes sei. Wer will, kann, muss aber die neuen Methoden nicht anwenden.

Spanien steht vor einem Superwahljahr 2023 mit Kommunalwahlen in ganz Spanien sowie Regionalwahlen in einem Dutzend Autonomien im Mai und Parlamentswahlen im Herbst oder Winter. Der Vorstoß von Vox in Castilla y León bereitet der Führung des PP in Madrid Sorge. Parteichef Alberto Núñez Feijóo versucht sich moderat zu geben, um Stimmen aus der politischen Mitte zu gewinnen – auch wenn klar ist, dass er ohne ein Bündnis mit Vox keine Chance hat, Spanien zu regieren. "Wir werden nicht alles schlucken", lässt Feijóo seinen Sprecher im TV erklären.

Klage gegen Fristenregelung

Das Thema Abtreibung wird in den kommenden Monaten auch das Verfassungsgericht beschäftigen. Dort ist seit mehr als zehn Jahren eine Klage gegen die gültige Fristenregelung des PP anhängig. Nachdem mit Verzögerung das Gericht erneuert wurde, gehört die Mehrheit der Richterinnen dem fortschrittlichen Lager an. Das lässt auf eine Bestätigung der Fristenregelung hoffen. (Reiner Wandler aus Madrid, 17.1.2023)