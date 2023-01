Teichtmeister war in der 2022 gedrehten Folge "Schattenspiel" nur kurz am Schluss zu sehen. ZDF entfernt diese Szene bei der Ausstrahlung

"Die Toten von Salzburg" mit dem Ermittlerduo Florian Teichtmeister als Peter Palfinger und Michael Fitz als Hubert Mur. Foto: ORF/Satel Film/Toni Muhr

Wien – Die Schlussszene war sein letzter Auftritt: Florian Teichtmeister trat in der aktuellen Folge "Schattenspiel" aus der Krimireihe "Die Toten von Salzburg" nur in den letzten Sekunden in Erscheinung. Jetzt scheint auch klar, warum. Laut ORF und der Produktionsfirma Satel Film habe es im Vorfeld der Produktion – konkret im Herbst 2021 – aufgrund von Medienberichten bereits Verdachtsmomente gegen Teichmeister gegeben. Der Schauspieler sei damit auch konfrontiert worden, hätte allerdings alles abgestritten. "Schattenspiel" wurde im Frühjahr 2022 gedreht und am 6. Jänner 2023 im ORF ausgestrahlt. Kooperationspartner ZDF hat die Folge erst im Programm.

Florian Teichtmeister hätte in Gesprächen mit Satel Film alle Anschuldigungen "glaubhaft" zurückgewiesen, schreiben sowohl der ORF als auch Satel Film auf Anfrage des STANDARD, über welchen Wissensstand in der Causa Teichtmeister der ORF und die Produktionsfirma verfügt hätten. Der Wiener Schauspieler muss sich am 8. Februar vor Gericht verantworten. Auf diversen Datenträgern sollen 58.000 Mediendateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material gefunden worden sein. Teichmeister zeigt sich laut seinem Anwalt Michael Rami geständig.

ORF: Verabschiedung der Figur

Satel, ORF und Kooperationspartner ZDF seien nach den im Herbst 2021 erhobenen Vorwürfen und Teichtmeisters Dementi übereingekommen, dass eine "Weiterführung seiner Rolle in 'Die Toten von Salzburg' im gewohnten Ausmaß nur stattfinden könne, wenn alle Vorwürfe offiziell entkräftet würden", erklärt der ORF. "Deshalb – und aufgrund zusätzlicher terminlicher Schwierigkeiten – war Teichtmeister in der Folge 'Schattenspiel' nicht zu sehen, bis auf eine kurze Szene am Schluss, die seine Figur verabschieden sollte." Teichmeister ermittelt als Major Peter Palfinger.

"Der ORF ist ob der Ermittlungsergebnisse gegen Florian Teichtmeister und seines Schuldbekenntnisses erschüttert", heißt es. Und: "Der ORF nimmt, wie bereits bekannt, mit sofortiger Wirkung von Herstellung von Produktionen mit Florian Teichtmeister Abstand. Produktionen mit seiner Mitwirkung wurden aus dem Programm genommen."

ZDF entfernt Schlussszene mit Teichtmeister

Das ZDF möchte die Folge "Schattenspiel" am 25. Jänner 2023 senden. Allerdings ohne die ca. 40 Sekunden lange Schlussszene mit Teichtmeister, teilte der Sender dem STANDARD mit. Sie soll entfernt werden. Bis zur gerichtlichen Klärung werde das ZDF Abstand von der Herstellung von Produktionen mit Florian Teichtmeister nehmen.

Die Krimireihe "Die Toten von Salzburg" soll auch ohne Teichtmeister fortgesetzt werden. "Gerade der Erfolg des letzten Teils hat bewiesen, dass das herausragende Ensemble der Reihe auch ohne Florian Teichtmeister das Publikum begeistert", lässt Satel Film den STANDARD wissen. Im ORF erreichte die aktuelle Folge "Schattenspiel" im Durchschnitt 823.000 Zuseherinnen und Zuseher, was einem Marktanteil in der Zielgruppe ab zwölf Jahren von 28 Prozent entspricht. Satel werde aber "aufgrund der jetzt vorliegenden Ermittlungsergebnissen und seinem Schuldeingeständnis jegliche Zusammenarbeit mit Florian Teichtmeister beenden". (omark, 16.1.2023)