Das Schöne an Spieleabenden: Egal ob man Pech oder Glück hat – am Ende gewinnen alle. Und wenn es nur ein Abend auf Catan ist. (Franziska Zoidl)

Der finstere Jänner ist die perfekte Zeit für Geselligkeit. Wem Einladungen zum Abendessen zu aufwendig sind, dem sei ein Spieleabend ans Herz gelegt. Ein solcher ist keine Hexerei: Es braucht lediglich eine gute Auswahl an Snacks (nicht zu bröselig, nicht zu klebrig), Drinks (nicht zu süffig, sonst entgleitet das Spiel, vertrauen Sie mir!) und Brettspielen (mein Favorit: Siedler von Catan). Achtung: Es gibt Spiele, mit denen der Schuss gehörig nach hinten losgehen kann. Werden DKT und Risiko ausgepackt, gehen Menschen mit normalem Schlafrhythmus gleich wieder heim. Gähn. Apropos: Auch die Auswahl der Gäste ist entscheidend, diese sollten dem Kräftemessen am Esstisch natürlich nicht so negativ gegenüberstehen wie Kollege Steingruber, aber auch nicht zu wettkampforientiert sein. Sonst wird es schnell ungemütlich.

Kontra:

Etikette ist nicht nur in illustren Kreisen wichtig. In jeder sozialen Situation gibt es Gepflogenheiten und Regeln, die man beachten sollte, um sich nicht zu blamieren. Das gilt auch auf ganz persönlicher, individueller Ebene. Mein Unmut ist zum Beispiel all jenen sicher, die mich zu einem Spielabend einladen. Welch Fauxpas! Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin gerne in Gesellschaft und schätze Quality-Time mit Freunden und Familie. Aber ein Spieleabend fällt für mich nicht unter diese Kategorie.

Denn zwischen den Zeilen einer solchen Einladung lese ich heraus, dass es um das Verhältnis zum Gastgeber oder der Gastgeberin nicht sehr gut bestellt ist. Stimmte die Chemie, würde man doch einfach plaudern, den neusten Klatsch und Tratsch austauschen und miteinander scherzen. Nur wer sich sonst nichts zu sagen hat, braucht ein Spiel als dramaturgisches Gerüst, das den Abend trägt. Da kann man nur verlieren. (RONDO, Michael Steingruber, 22.1.2023)