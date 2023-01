Enttäuschend



Foto: Lukas Friesenbichler

Bio und palmölfrei sind diese Exemplare von Griesson. Das klingt gut, schmeckt aber eher so lala. Sie sind dicker als der Rest, was auf eine ordentliche Fruchtfülle schließen lässt. Die entpuppt sich als geleeartig, schmeckt süß-sauer, erinnert aber geschmacklich nur entfernt an Orange. Der schlechte Eindruck wird durch den trockenen Biskuitboden weiter verstärkt. Enttäuschend.

Bio Soft Cake Orange, Griesson, 150 g, Gurkerl.at, € 1,59

1 von 6 Sternen

Ausgezeichnet

Foto: Lukas Friesenbichler

Blindverkostung hin oder her: Dass es sich hier um das vertraute Produkt eines bekannten Keksherstellers handelt, erkennt man unschwer. Die Dinger heben sich aber nicht nur optisch ab, sondern auch sonst. Die Schokoschicht hat Knack, die dünne Füllung schmeckt richtig nach Orange, das Biskuit ist weich. So soll ein Soft Cake schmecken.

Messino, Bahlsen, 125 g, Interspar, € 1,99

6 von 6 Sternen

Überraschend

Foto: Lukas Friesenbichler

Die Billig-Soft-Cakes einer großen Supermarktkette haben uns überrascht. Es knackt beim Hineinbeißen, das Biskuit ist soft. So weit, so gut. Nur die bescheidene Fruchtfüllung stellt uns vor ein Rätsel. Sie müsste doch nach Orange schmecken, aber mehr als irgendetwas undefinierbar Saures, wenn auch nicht allzu Süßes, lässt sich nicht erkennen. Dennoch: okay.

Soft Cake Orange, Clever, 300 g, Billa, € 1,59

5 von 6 Sternen

Mittelmäßig

Foto: Lukas Friesenbichler

Auf der Plus-Seite steht bei diesen Weichkeksen für die schmale Geldbörse: Sie sind dick, und sie sind soft. Auf der Minus-Seite dagegen: Sie sind sehr süß. Die Orange kommt, selbst wenn die Füllung vergleichsweise üppig ausfällt, auch hier nicht durch. Nicht zuletzt fehlt der Schokoglasur der Knack beim Hineinbeißen. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich überzeugend.

Soft Cake Orange, S-Budget, 300 g, Spar, € 1,59

3 von 6 Sternen

(RONDO, Familie Böhm, 29.1.2023)