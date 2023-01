Neue Alben und Songs von Belle and Sebastian, Velvet Negroni und der nach Gene Simmons schlimmsten Zunge in Schaugeschäft

Miley Cyrus veröffentlich eine neue Single. Sie reflektiert darauf ihre nach zwei Jahren geschiedene Ehe.

Velvet Negroni – Bulli

Der als Velvet Negroni veröffentlichende Musiker Jeremy Nutzman aus Minneapolis verarbeitet auf Bulli eine Reihe persönlicher Desaster. Von der Drogensucht bis zum abgefackelten Eigenheim. Doch daraus werden keine sich selbst zerfleischenden Anklagen. Bulli ist eine Aneinanderreihung von prächtigen Miniaturen. Catchy und einnehmend, die ihre Schönheit nicht marktschreierisch verscherbeln, sondern nerdig um sich selbst kreisen lassen, irgendwo zwischen den Stühlen von Hip-Hop, Indie-Rock oder R ’n’ B. Auf derlei Schubladen vergisst man aber, sobald Bulli einmal läuft. Eine Entdeckung.

Velvet Negroni

***

Belle and Sebastian – Late Developer

Das wieder stimmungsvolle Coverbild der neuen Belle and Sebastian zeigt eine stilsicher gekleidet Fotografin beim Entwickeln eines Papierabzugs in der Dunkelkammer. Der Albumtitel Late Developer korrespondiert damit insofern, als sich die schottische Band mit fortschreitendem Alter ihres Masterminds Stuart Murdoch gut Nostalgie gönnt – ohne deshalb zu bremsen. In forschen, melodieseligen Gitarrenpopsongs werden die Seltsamkeiten des Daseins beschrieben, selbst das Zeug, das nervt, wird geschätzt – als Teil des Lebens, das, je länger es dauert, umso wichtiger wird. Eine Bank.

bellesglasgow

***

Miley Cyrus – Flowers

Der US-amerikanische Popstar mit der scheint’s unbeherrschbaren Zunge veröffentlichte eben einen neuen Song: Flowers. Im Video zum Lied, das die Trennung nach einer Ewigkeit von fast zwei Jahren Ehe reflektiert, sieht man die 30-jährige Miley Cyrus zu Fuß heim in die Nobelvilla spazieren, wo sie unter Zurschaustellung von viel Haut in den Pool köpfelt, am Beckenrand ihr Becken zucken lässt und schließlich fast sittsam bekleidet den Rest des Songs zu Ende bringt. Ungeachtet der unvermeidlichen Fleischbeschau vom Fließband ist Flowers ein ziemlich guter Song. Ein Album folgt ihm im März. (Karl Fluch, 17.1.2023)