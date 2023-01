Neue Armut in Deutschland, Report, Willkommen Österreich und Kreuz und quer – mit Radiotipps

Findet über einen Freigängerjob bei einem Bestattungsunternehmen zurück ins Leben: Thomas Schubert in "Atmen", ORF 1, 0.45 Uhr. Foto: ORF / Epo Film / Petro Domenigg

19.40 REPORTAGE

Re: Tafeln am Limit – Neue Armut in Deutschland Der Ansturm auf die Tafeln mit Lebensmitteln für die Ärmsten in Deutschland ist kaum zu bewältigen. Viele müssen bereits Aufnahmestopps verhängen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUREIHE

Geschehen, neu gesehen – "Wahre Geschichte" Neue Blicke auf den Bürgerkrieg in Vietnam und ab 21.05 auf den Kalten Krieg von US-Präsident Truman. Bis 22.05, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Notfall Gesundheitssystem. Dazu im Studio: Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen / Britischer Kollaps / Windkraft im Aufwind? / Das Recht auf Bildung. Bis 22.00, ORF 2

21.50 TALK

Willkommen Österreich Die Schauspielerin Pia Hierzegger und der Opernsänger Jonas Kaufmann sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.00 KOMÖDIE

Nur Fliegen ist schöner (Comme un avion, F 2015, Bruno Podalydès) Wie aus den Routinen eines gut eingeschliffenen Lebens ausbrechen? Ein 50-jähriger Computergrafiker beschenkt sich mit einem Kajak und bricht ins Grüne auf. Wunderbare Komödie mit märchenhaften Zügen und Regisseur Bruno Podalydès in der Hauptrolle. Bis 23.50, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Die Doku Satans Rauch beleuchtet, wer die Gegner des gegenwärtigen Papstes Franziskus sind und von wem und aus welchen Gründen sie unterstützt werden. Als das Christentum nach Österreich kam führt ab 23.10 zu alten Kultplätzen und archaischen Riten. Bis 23.50, ORF2

0.45 DRAMA

Atmen (A 2011, Karl Markovics) Der 19-jährige Roman (Thomas Schubert) steht vor seiner möglichen vorzeitigen Haftentlassung und versucht sich ein neues Dasein aufzubauen. Ausgerechnet die Arbeit in einem Bestattungsunternehmen erweist sich als mögliches Tor in die Freiheit. Karl Markovics’ feines, von Martin Gschlacht stimmig fotografiertes Regiedebüt. Bis 2.15, ORF 1