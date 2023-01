Immer weniger Regen und neue Bewässerungspläne der Regierung lassen Spaniens Bauern auf die Barrikaden steigen. Foto: AP/Morenatti

Wirtschaft oder Umwelt? Für die Landwirte, die vorige Woche vor dem Ministerium für den ökologischen Umbau in Madrid demonstrierten, ist das keine Frage. Mehrere Tausend Menschen forderten, dass die Menge des Wassers, das vom zentralspanischen Fluss Tajo auf Obst- und Gemüseplantagen an der Mittelmeerküste rund um Alicante, Murcia und Almería überführt wird, nicht eingeschränkt wird.

Grund für die Aufregung ist der sogenannte "Tajo-Plan 2022–2027". Dieser sieht eine "ökologische Mindestdurchflussmenge" vor, um Flusslandschaft, Flora und Fauna am Leben zu erhalten. Der Tajo ist mit seinen 1007 Kilometern der längste Fluss der Iberischen Halbinsel und fließt in Portugal bei Lissabon in den Atlantik. Die Menge des ans Mittelmeer überführten Wassers wird durch den Plan sinken. Die Mindestdurchflussmenge geht nicht zuletzt auf Gerichtsurteile zurück, die die zentralspanische Region Kastilien-La Mancha, wo der Tajo entspringt und das Wasser für die Mittelmeerküste aus zwei riesigen Stauseen entnommen wird, erwirkt hat.

Angst um Anbauflächen

"Ohne Wasser – Wüste und Arbeitslosigkeit" hieß das Motto der in Bussen und Pkws aus Alicante, Murcia und Almería angereisten Demonstranten. Die mit Tajo-Wasser bewässerten Anbauflächen in den drei Regionen produzieren 71 Prozent des Gemüses und 25 Prozent des Obstes, das Spanien exportiert. Insgesamt arbeiten 106.000 Menschen direkt und indirekt in diesem Teil der Bewässerungslandwirtschaft. Das wiederum trägt drei Milliarden Euro zum spanischen Bruttoinlandsprodukt bei – ein Fünftel dessen, was der gesamte Gemüse- und Obstexport ausmacht.

Eine vom Lehrstuhl für Wasser an der Universität Alicante durchgeführte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Schaffung der ökologischen Mindestdurchflussmenge im Tajo den Verlust von 27.314 Hektar bewässerter Fläche in den drei betroffenen Regionen zur Folge hätte. Dies würde den Verlust von 15.323 Arbeitsplätzen nach sich ziehen. Insgesamt würden dadurch Flächen und Anlagen im Wert von 5,6 Milliarden Euro vernichtet.

Großer Abfluss

Das 286 Kilometer lange Kanalsystem vom Tajo zum Segura stammt aus den 1970er-Jahren. Seither haben die bewässerten Flächen ebenso ständig zugenommen wie Hotels und Bungalows für Touristen. In Zentralspanien bleibt immer weniger Wasser zurück.

Der Tajo-Plan führt nun zu einem Konflikt zwischen Regionen. Unter denen, die gegen den Plan demonstrierten, befanden sich Regierungsvertreter der Region Valencia, zu der Alicante gehört, der Regionen Murcia und Andalusien, wo die Felder von Almería liegen. Sie sind sich einig, dass dank der Mindestdurchflussmenge "mehr Wasser ans Meer verlorengeht". Die konservative andalusische Regionalregierung sieht im Tajo-Plan "eine politische Laune". Und die Regierung in Valencia – sozialistisch wie die von Kastilien-La Mancha – wirft der ebenfalls sozialistischen Zentralregierung in Madrid vor, "einseitig gehandelt" zu haben.

Geht es ums Wasser, lösen sich die sonst so unversöhnlich zerstrittenen politischen Lager in Spanien auf. Das Land steht vor einem Superwahljahr: Im Mai werden Lokal- und Regionalwahlen stattfinden, im Herbst oder Winter dann Parlamentswahlen. Vom Streit ums Wasser verspricht sich so mancher Stimmen – egal, welches Parteibuch er in der Tasche hat. Für die Ministerin für den ökologischen Umbau, Teresa Ribera, ist der Konflikt "eher emotional" als "rational". Sie mahnt, es müsse darum gehen, "Lösungen zu finden, um sicherzustellen, dass das Wasser, das wir in unseren Haushalten verbrauchen, und das Wasser, das wir für einen großen Teil der Wirtschaft benötigen, verfügbar ist".

Große Trockenheit

Keine leichte Aufgabe: In Spanien regnet es immer weniger, das Jahr 2022 war extrem trocken. Umweltministerin Ribera verspricht den Landwirten mehr Meerwasserentsalzungsanlagen. Das so entstehende Wasser ist allerdings wesentlich teurer als das, das aus Zentralspanien überführt wird. (Reiner Wandler aus Madrid, 17.1.2023)