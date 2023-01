Noch vor einem Jahr wären Änderungen der heimischen Corona-Politik nicht ohne größere Politikerauftritte verkündet worden. Da begaben sich Kanzler, Gesundheitsminister, eventuell auch der Innenminister sowie die eine oder andere Fachperson im Gänsemarsch auf Podien und dort vor die Kameras, um der Öffentlichkeit mit gebotenem Ernst den viralen Stand der Dinge darzulegen.

Im Vergleich dazu nimmt sich die offizielle Seuchenkommunikation jetzt geradezu kursorisch aus. Am Samstag wurde Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) von der Kronen Zeitung zu Reformplänen im Gesundheitswesen befragt. In der Antwort auf eine erste Frage zu Corona kündigte er die "Rückkehr in den Regelbetrieb" an, wie in "vielen anderen EU-Ländern auch".

Die FFP2-Masken-Pflicht bei einer Infektion soll fallen. Foto: Veronika Huber

Am Sonntag nahm Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) diesen Ball auf. Die Corona-Maßnahmen gehörten abgeschafft, "wenn sie nicht mehr gebraucht werden", sagte er. Sie seien "kein Selbstzweck". Karge Äußerungen, die von manchen missverstanden wurden – so wie jene von Rauch übrigens auch.

Regierungschef und Gesundheitsminister hätten – wieder einmal – ein Ende der Pandemie verkündet, hieß es etwa in den sozialen Medien. Doch von einem "Es ist vorbei" oder gar "Alles ist wieder so wie früher" haben weder Rauch noch Nehammer gesprochen.

Aufatmen

Das hat auch einen guten Grund. Zwar ist die vom Virus ausgehende Gefahr kleiner geworden, doch das Risiko – Stichwort Long Covid – ist nicht vorüber. Auch wenn wir nach bald drei Jahren Ausnahmezustand wirkliches Aufatmen dringend nötig haben: Corona bleibt, und es wird auch als Endemie eine zusätzliche Gesundheitsgefahr darstellen; eine, die es vor der Pandemie nicht gab. Das ist vor allem für Alte und Vorerkrankte eine schlechte Nachricht. Für sie ist die Welt seit 2020 nachhaltig unsicherer geworden.

Eines machen Rauchs und Nehammers zerfranste Wortspenden indes klar: Die Pandemie ist keine Causa prima mehr. Sie steht für die Regierung nicht mehr im Zentrum. Das ist einerseits gut, denn die Covid-Infektionszahlen haben sich eingependelt, und Fachleute sehen aktuell keine Hinweise auf gefährlichere Virusvarianten.

Doch es hat auch einen Pferdefuß. Die Herausforderungen durch das Virus haben eine Reihe von Unzulänglichkeiten bloßgelegt. Da sind die untragbaren Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal. Und der unzeitgemäße Umgang mit Gesundheitsdaten, der die Pandemiebekämpfung behindert hat.

Sowie, last, but not least, die Erkenntnis, dass das Epidemiegesetz, das auf einer Fassung aus dem Jahr 1913 fußt, nicht geeignet ist, um einer Pandemie in der modernen, vernetzten Welt Paroli zu bieten. Derzeit tut Minister Rauch klar seine Entschlossenheit zu einer Neuformulierung kund. Nach gründlichen Diskussionen mit allen betroffenen Interessengruppen will er einen neuen Entwurf noch in dieser Legislaturperiode in die Begutachtung schicken.

Dabei sollte er sich nicht stoppen lassen. Auch nicht durch ein Phänomen, das aus Zeiten nach dem Weichen schlimmer Seuchen, etwa nach der Spanischen Grippe, historisch überliefert ist: der fast völligen Verdrängung der überstandenen Härten. Auch jetzt wieder ist die Sehnsucht nach Normalität überwältigend. Doch wir müssen Vorsorge für ein nächstes Mal treffen. (Irene Brickner, 16.1.2023)